Tayyip Erdoğan'dan Akif'in camisinde Kuran-ı Kerim tilaveti

23.3.2017 - 00:11

Akif’in İstiklal Marşı’nı ilk okuduğu camide Erdoğan’dan Kur’an tilaveti..

Toplu açılış töreni için Kastamonu’ya giden Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada restorasyonu tamamlanan Nasrullah Camii’nde akşam namazı kıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan namaz sonrası Haşr Suresi’nin son üç ayetini okudu…

Milli Mücadele yıllarında Anadolu’yu dolaşarak Türk Kurtuluş Savaşı’na destek toplayan milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy, Nasrullah Camii’nde de vaazlar vermiş ve aynı zamanda milli marşımız olan İstiklâl Marşı’nı TBMM’deki kabulünden önce ilk defa burada okumuştur.

 

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