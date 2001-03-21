Tayyip Erdoğan milyonların beklediği o yasayı onayladı

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan vergi ve prim borçlarının yapılandırılması kanununu onayladı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan vergi ve prim borçların yeniden yapılandırılması, Emlak Bankası'nın tasfiyeden çıkarılmasına ilişkin yasayı onayladı.

Maliye ile Gümrük ve Ticaret bakanlıkları, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), il özel idareleri, belediyeler, büyükşehir belediyeleri su ve kanalizasyon idarelerinin alacakları yeniden yapılandıran kanun teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda Mayıs ayı ortasında kabul edilmişti.

"Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda ve KHK'larda Değişiklik Yapan Kanun", daha önceki yapılandırma kapsamında başvuru yapamamış borçlulara yeni bir imkan tanırken, önceki yapılandırmadan yararlanan ve taksit ödemeleri devam edenlerin yapılandırılan borçları kapsam dışında tutuluyor.

Kanunla, 31 Mart 2017 tarihi dikkate alınarak belirlenen vergiler, gümrük vergileri, vergi cezaları, bazı idari para cezaları, sigorta primleri, topluluk sigortası primleri, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi ile bu alacaklara ilişkin her türlü faiz, zam, gecikme zammı, gecikme faizi, cezai faiz, gecikme cezası gibi feri alacaklar yapılandırma kapsamına alınıyor.

Buna ek olarak belediyelerin su, atık su ve katı atık gibi alacakları da kapsama dahil ediliyor.

EMLAK BANKASI TASFİYEDEN ÇIKARTILIYOR

Kanunda ayrıca Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketi ve Türkiye Emlak Bankası Anonim Şirketi hakkında madde ekleniyor.

Buna göre, kanunun geçici maddesi uyarınca tasfiyeye giren "Tasfiye Halinde Türkiye Emlak Bankası Anonim Şirketi", "Türkiye Emlak Bankası Anonim Şirketi" adı altında ilgili mevzuatın gerektirdiği izinlerin alınmasının ardından, bankacılık faaliyetlerinde bulunmak üzere, bu düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla, tasfiye halinden çıkartılıyor.

Kanunla getirilen bir başka uygulamaya göre ise idari yaptırım kararları, Maliye Bakanlığı ile idari yaptırım kararı verenler arasında yapılacak protokoller çerçevesinde, kararı verenler adına Maliye Bakanlığı tarafından elektronik ortamda tebliğ edilecek ve beşinci günün sonunda tebliğ yapılmış sayılacak.

Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt AŞ'ye (TETAŞ) elektrik enerjisi mübadele, ithalat ve ihracat anlaşmaları ile mevcut imtiyaz ve uygulama sözleşmeleri kapsamında enerji alım ve satış anlaşması imzalayabilecek.

Elektrik Piyasası Kanunu'na eklenen geçici maddeye göre, mevcut üretim veya otoprodüktör önlisanslarını, lisanslarını ya da lisans başvurularını sonlandırmak isteyen tüzel kişilerin, düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden 2 ay içerisinde kuruma başvurmaları halinde önlisansları, lisansları veya lisans başvuruları sonlandırılarak teminatları iade edilecek.

EKONOMİK ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIŞ ARAÇLAR HURDAYA AYRILACAK

Kanun çerçevesinde ayrıca 1997 model ve daha eski taşıtların hurdaya ayrılarak tescil kaydının silinmesi durumunda, ödenmemiş motorlu taşıtlar vergisiyle bu vergiye ilişkin gecikme zammı, gecikme faizi, vergi cezaları ve 31 Aralık 2016'ya kadar tescil plakasına kesilen idari para cezalarının tahsilinden vazgeçilecek.