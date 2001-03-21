TBMM Genel Kurulu'nda tartışma

7.6.2017 - 00:53

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda görüşmeler sırasında tartışma yaşandı.

TBMM Genel Kurulu'nda Halkların Demokratik Partisi Grup Önerisi görüşmeleri sırasında tartışma yaşandı. AK Parti Adıyaman Milletvekili Adnan Boynukara konuşma yaptığı sırada Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun DEAŞ için söylediği iddia edilen 'öfkeli çocuklar' yakıştırmasının doğru olmadığını ifade etti. Halkların Demokratik Partisi İzmir Milletvekili Ertuğrul Kürkçü yerinden oturarak Boynukara'ya cevap verdi. Boynukara, Kürkçü'nün susmasını istedi. Boynukara, Kürkçü susmayınca 'samanlığa gidin' karşılığını verdi. Bunun üzerine Kürkçü yaralayıcı söz kullandı. AK Parti milletvekilleri HDP grubu sıralarına yürüdüler ve bunun üzerine AK Parti ile HDP milletvekilleri arasında tartışma yaşandı. TBMM Başkanvekili Aydın, oturuma ara verdi.

Genel Kurul oturumu açıldıktan sonra TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, Kürkçü'ye kınama cezası verilmesini teklif etti ve kınama cezası kabul edildi.

Ahmet Umur Öztürk

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