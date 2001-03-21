TEM’in Ankara yönü 20 gün kapalı

24.5.2017 - 15:40

Bolu’da TEM Otoyolu’nun Abant- Batı Kavşakları arasında Ankara yönü, köprü derz yenilemesi çalışması nedeniyle 25 Mayıs-15 Haziran tarihleri arasında ulaşıma kapatılacak. Ulaşım, İstanbul istikametinde çift yönlü verilecek.

Bolu Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, "Karayolları 4’üncü Bölge Müdürlüğü tarafından Anadolu Otoyolunun Abant Kavşağı-Bolu Batı Kavşağı arasında köprü derz yenilemesi işi yapılacağından, İstanbul-Ankara istikameti araç trafiğine kapatılarak, trafik Ankara-İstanbul istikametinden çift yönlü olarak verilecektir. Bu uygulama 25 Mayıs tarihinden 15 Haziran tarihine kadar devam edecektir. Yol kapatması yapılan kesimlerde trafik kontrollü olarak verileceğinden, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması hususunda sürücülerin dikkatli olması gerekmektedir" denildi.

 

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