Tesbihlerin En Kıdemlisi: Kehribar

Tesbihler çok eski dönemlere dayanan kendisini unutturmadan günümüze kadar devam etmeyi başarmış bir kültür simgesidir. Bir kültür simgesi olmasının yanı sıra kullanılmış olduğu halkın dinini sembolize eden Müslümanlar için önemli bir dinsel sembol haline gelmektedir. 33, 99 ve 500’lüsü gibi çeşitleri bulunan tesbihler Müslümanların en çok kullandığı objelerdendir.

Kehribar tesbih ise tesbih sınıfın en üst kademesinde yer alan tesbihlerin en kıymetlisi konumundadır. Eski dönemlerden itibaren en kıymetli olan bu kehribar tesbih döneminin en yüksek kıdemli insanları tarafından ve en iyi ustaları tarafından kullanılmaktaydı. Döneminin Padişahları, döneminin önemli ileri gelen yüksek kesim insanlar ve en iyi tesbih ustaları tarafından kullanılan bu kehribar tesbihler bizlere tarihi dönemi ve kültürü hatırlatan bir aksesuardır.

Kehribar fosilleşmiş ağaç reçinesi olmakta ve genellikle kozalaklı çam ağaçlarında bulunmaktadır. Çoğunlukla kırmızımsı sarı renge sahip olan kehribarın marifetleri bitmekle bitmiyor. Bir tesbih taşı olmasının yanı sıra insan vücuduna olan faydaları saymakla bitmiyor. Şifalı taş olarak da kehribar vücuda olumlu etkilerinde solunum yolu hastalıklarına iyi gelmekte. Astım ve bronşit gibi hastalıklara ve sindirim sistemine iyi geldiği bağırsakların kehribar sayesinde daha verimli çalıştı bilimsel olarak da açıklanmıştır.

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