Tesla otomobil dünyasını alt üst etti

Elektrikli otomobil üreticisi ve enerji depolama şirketi Tesla dünyanın en değerli 4'üncü otomotiv şirketi oldu.

New York borsasında işlem gören Tesla'nın hisse başına değeri bugün 376,87 dolara kadar çıkarken, firmanın piyasa değeri de 63,68 milyar dolara ulaştı.

Böylece, piyasa değeri yaklaşık 55 milyar dolar olan Alman otomotiv şirketi BMW'yi geride bırakan Tesla, dünyanın en değerli 4'üncü otomotiv şirketi olmayı başardı.

Nisan ayında Amerikalı General Motors'u geride bırakan Tesla, ABD'de piyasa değeri en yüksek otomotiv firması konumunda bulunuyor.

Tesla'nın bu yılın ilk çeyreğinde teslim ettiği araç sayısının, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 69 yükselerek 25 bine ulaştığına ve bu alanda şirketin kendi içinde bir rekor kırdığına işaret eden uzmanlar, yatırımcıların firmanın geleceğine güvendiğini, bu nedenle de şirketin hisselerine talebin arttığını belirtiyor.

Dünyada piyasa değeri en yüksek otomotiv şirketleri arasında Toyota ilk sırada gelirken, Daimler AG ikinci, Volkswagen üçüncü sırada yer alıyor.