Teyzeler karayolunu trafiğe kapattı

Kütahya’da bir süre önce hayvan otlattıkları meraya müze yapılmasını istemeyen mahalleliler, orak ve baltalarla karayolunu trafiğe kapatarak eylem yaptı.

Kütahya İnköy Mahallesi sakini kadınlar, müze binası için bölgede devam eden zemin etüdü çalışmalarının durdurulmasını ve yapının önerdikleri 5 ayrı araziden birisine yapılmasını istediler.

İnköylü kadınlar, "Mera alanına müze yapmak istiyorlar. Biz de yapılmasını istemiyoruz. Geçimimizi hayvanlarımızla sağlıyoruz, burada otluyorlar. İnköy’ü 2006’da mahalle yaptılar. Bizim köy merkeze en yakın köy. Şehir mezarlığını getirdiler arazimize, Organize’yi getirdiler, TOKİ’yi getirdiler, arıtma tesisini getirdiler. Köyün çevresi komple bunlarla kaplı ortada kaldık. Müze binasının yapılmak istendiği yer köyün üstündeki çayıra hayvanların geçebileceği tek nokta. Bizim köyde 3 bini küçükbaş toplam 5 bin 35 hayvan var. Hayvancılıkla geçiniyoruz" dediler.

İnköy Mahallesi sakinleri, 3 Haziran günü orak, balta, tırpan, kürek ve sopalarla Kütahya-Eskişehir Karayolunu 1,5 saat süreyle trafiğe kapatarak eylem yapmışlardı. Protestocu kadınlar, Vali Ahmet Hamdi Nayir’in problemin çözümü konusunda söz vermesiyle eylemlerine son vermişti.

Kütahya’nın 350 haneli, 2 bin 980 nüfuslu İnköy Mahallesinin büyük bir çoğunluğu, büyükbaş hayvancılık yaparak geçimini sağlıyor.

Hüseyin Efe