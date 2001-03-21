THY uçağı acil iniş yaptı

20.3.2017 - 00:41

Türk Hava Yolları'nın (THY) İstanbul-Houston seferini yapan tarifeli uçağı, bir yolcunun rahatsızlanması nedeniyle Polonya’ya zorunlu iniş yaptı.

Alınan bilgiye göre, Atatürk Havalimanı'ndan 14.55'te hareket eden THY uçağı Polonya hava sahasında bulunduğu sırada, bir yolcu rahatsızlandı.

Kabin ekibinin bilgilendirdiği kaptan pilot, kuleyle irtibata geçerek, zorunlu iniş için izin istedi.

Gerekli izinlerin alınmasının ardından uçak, Varşova Havalimanı'na indi. Sağlık ekipleri, rahatsızlanan yolcuyu uçaktan alarak, hastaneye götürdü.

THY uçağı, daha sonra diğer yolcularıyla ABD'nin Houston kentine hareket etti.

Rahatsızlanan yolcunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

 

Yorumları Oku
Yorum Yaz
Gönderilen yorumlardan sadece yorum sahibi sorumludur. Yasal yaptırımlar nedeniyle yorum sahiplerinin IP adresleri kaydedilmektedir. Lütfen gönderdiğiniz yorumların içeriklerine dikkat ediniz.
    Daha Fazlasını Görmek için Tıklayınız
    Diğer Haberler
    Çok Okunanlar
    Çok Okunanlar
    • Haber Vitrini
    Son Yorumlananlar
      Gündem Ekonomi Asayiş Spor Magazin Dünya Sağlık Eğitim Bilim Medya
      BİZE ULAŞIN
      SOSYAL MEDYA
      Hakkımızda/Künye
      • Sahibi : İntervizyon Prodüksüyon Organizasyon San.Tic.Ltd.Şti.
      • Kuruluş : 21 Mart 2001
      • Genel Yayın Yönetmeni :Metin ÖZER
      ihlas haber ajansı
      2002’den Gümüze Kesintisiz Yayın.
      Haber Vitrini’nde yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz.
      Tasarım Teknobay
      Hosting Türkticaret