THY uçağına kuş çarptı

Türk Hava Yolları'nın İstanbul'dan Kazablanka'ya giden 350 yolcu kapasiteli Boeing 777 tipi geniş gövdeli uçağına Atatürk Havalimanı'nda kalkışta kuş sürüleri çarptı. Uçakta hasar oluşmazken uçağın pilotu kontrol kulesine, "Kalkış sırasında çok sayıda kuşa çarptık" anonsu yaptı.

Türk Hava Yolları'nın TK617 sefer sayılı Kazablanka'ya giden 350 yolcu kapasiteli Boeing 777 tipi uçağı, Atatürk Havalimanı Florya-Sefaköy yönündeki pistinden saat 11.16'da kalkış sırasında kuş sürüsüne çarptı. Kuşların çarptığı THY uçağının pilotundan sonra havalanan başka bir uçağın pilotu pist içerisinde ölü kuşlar gördüğü bilgisini kule ile paylaştı. Kuş sürülerinin çarptığı pilot ise hava trafik kontrol merkezine, "3.5 sol pistinden kalkış sırasında çok sayıda kuşa çarptık" diye bilgilendirmede bulundu.

Pistte bulunan kuş ölüleri hemen toplandı

Hava trafik kontrolörü ise "Anlaşıldı efendim arkanızdan kalkan uçak rapor etmişti. Şu an kontrol ettiriyorum sizde bir problem yok değil mi" diye pilota sordu. Pilot ise "Şu an için bir problemimiz yok efendim" diyerek uçuşuna devam etti. THY uçağının kalkışı sırasında çarparak telef ettiği kuşların DHMİ yetkilileri tarafından pistlerden toplanmasının ardından, pist yeniden kullanıma açıldı.

Tuncer Cengiz