TMMOB kanununda büyük değişiklik

2.6.2017 - 10:47

İş yapmak yerine siyasete karışan TMMOB'nin yeniden yapılandırılması için harekete geçildi.

 

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Türkiye'nin 2023 hedefleri doğrultusunda hizmete soktuğu tüm projelere karşı çıkan TMMOB için bakanlıklara yazı gönderdi.

TASLAK NE DİYOR

Yazıda, "6235 sayılı TMMOB kanunu değişiklik taslağı" için görüş talebinde bulunuldu.

Hazırlanan taslağa göre; mesleki denetim yetkisi TMMOB ve Odaların elinden alınacak.

MİMARLARDAN TOPLANAN HARACA SON

Bu taslakla, TMMOB ve Odaların en büyük gelir kapısı kapanacak. Piyasada iş yapmak isteyen mimarlar; odalara para ödemek zorunda kalmayacak.

Odalar; mimarlardan "büro tescil, üye kayıt, belgelendirme, raporlandırma ve yayın ücretleri" adı altında para topluyordu. Bu paraların dışında aylık aidat zorunluluğu da var.

TMMOB kanununda değişiklik yapılacak

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