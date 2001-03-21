Topbaş: Bulgaristan sınırından su getirmeyi planlıyoruz

Haliç üzerindeki projeleri anlatan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, “Gelecek nesillerin su sıkıntısı çekmemesi için Bulgaristan sınırından su getirmeyi planlıyoruz” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Kadir Topbaş, 16 Nisan Referandum çalışmaları kapsamında AK Parti Kağıthane İlçe Başkanlığı tarafından düzenlediği istişare toplantısına katıldı. Seyrangah Parkında düzenlenen toplantıya Başkan Topbaş’ın yanı sıra AK Parti İstanbul Milletvekili Markar Esayan, Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç ile birlikte meclis üyeleri, ilçede görev alan Sivil Toplum Kuruluşları Temsilcileri, Kanaat önderleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Toplantıda Referandum çalışmaları hakkında bilgiler verilirken, 16 Nisan referandumun ülkeye getireceği yenilikler anlatıldı.

BAŞKAN KADİR TOPBAŞ, HALİÇ PROJESİNİ ANLATTI

AK Parti Kağıthane İlçe Başkanlığının düzenlediği istişare toplantısında konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, “Haliç bir havza olması için bir çalışma daha yapıyoruz. Marinalarda vardır yüzen bir yol yapılır. Şuanda inşaatı başladı Karaköy’den 10 metre genişliğinde 2 metresi bisiklet yolu olacak Koç Müzesine kadar gidecek. Koç Müzesinden karşıya ekolojik köprü, oradan da Feshane’yi geçtikten sonra iki ada arasında Leonardo Köprüsü yapılacak ve karşıya geçecek. Oradan tekrar sonuna kadar gidecek bir yürüme yolu yapıyoruz. Yani gelen turistler yürüyerek gelsinler, fotoğraflarını çeksinler diye müthiş bir çalışma yapıyoruz” dedi.

KADİR TOPBAŞ, EMİNÖNÜ’NDEN KÜÇÜKKÖY’E UZANAN TRAMVAY PROJESİNİ ANLATTI

Eminönü’nden Küçükköy’e kadar gidecek tramvay projesini açıklayan Başkan Kadir Topbaş, “Eminönü’nden itibaren Fatih sahilinden devam eden, Eyüp’ten Kağıthane’ye geçen bir tramvay yapıyoruz. Saatte 15-20 bin yolcu taşıma kapasiteli, yanında bisiklet yolu da dahil olmak üzere Küçükköy’e kadar devam edecek bir çalışma yapıyoruz. Nerede ne lazım, nereye ne hizmet verelim derdimiz bu. Her yönüyle, altyapıdan, üstyapıya kadar bir yönetim anlayışı ortaya koymaktayız” diye konuştu.

“Gelecek adına Bulgaristan sınırından su getirmeyi planlıyoruz”

İstanbul’da uzun yıllar sonra gelecek nesillerin su problemi yaşamaması için proje yaptıklarını söyleyen Başkan Kadir Topbaş, “İstanbul’da su problemi yaşanmasın istiyorsak ‘Evet’ diyeceğiz. 180 kilometre yerden Melen’den su getiriyoruz. 3’üncü hattın inşaatı şu anda devam ediyor. Gelecek adına Bulgaristan sınırından su getirmeyi planlıyoruz” şeklinde konuştu.

Program sonrasında Başkan Kadir Topbaş, Seyrangah Parkı’nı gezerek, vatandaşların sorunlarını dinleyip, bol bol fotoğraf çektirdi.

Mehmet Başa - Caner Sönmez