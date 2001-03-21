Topbaş'tan metro müjdesi

AK Parti Sancaktepe İlçe Başkanlığı Kadın Kolları tarafından düzenlenen programda konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Kadir Topbaş, “Sancaktepe’ye 3 hat gelecek ve 3 Mart’ta da ihalesi yapıldı. Hiç hayal eder miydiniz, buradan metroya binecek ve Taksim’e mi gideceğim, Havalimanına mı gideceğim diye” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, 16 Nisan Referandum çalışmaları kapsamında AK Parti Sancaktepe İlçe Başkanlığı Kadın Kolları tarafından düzenlenen programa katıldı. Programa Başkan Kadir Topbaş’ın yanı sıra Sancaktepe Belediye Başkanı İsmail Erdem ile birlikte ilçede görev alan STK temsilcileri, meclis üyeleri ve çok sayıda Sancaktepeli kadınlar katıldı. Kadınların yoğun ilgi gösterdiği istişare toplantısında, Referandumun gelecek için ülkeye sağlayacağı katkılar ve yapılan çalışmalar hakkında bilgiler aktarıldı.

“Sancaktepe’ye 3 metro hattı gelecek ve 3 Mart’ta ihalesi yapıldı”

AK Parti Sancaktepe İlçe Başkanlığı Kadın Kolları’nın toplantısına katılarak konuşma yapan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, “Bugüne kadar Sancaktepe’ye 1 milyar yatırım yaptık. Bu yıl ki yatırımlar toplamı 16,5 milyar ve devlete veya başka bir yere günü gelmiş borcumuz yok. Her yere metre her yerde metro dedik. Sancaktepe’ye 3 hat gelecek ve 3 Mart’ta da ihalesi yapıldı. Hiç hayal eder miydiniz, buradan metroya binecek ve Taksim’e mi gideceğim, Havalimanına mı gideceğim diye. Bu sistemi hamdolsun oluşturduk” dedi.

“Halk Ekmek olarak tamamen doğal fındık ezmesi yapacağız”

Başkan olarak çocukların sağlığını düşünmek zorunda olduklarını söyleyen Topbaş, “İlk defa burada söylüyorum, fındık ezmesi diye hikayeler var ya, içinde palmiye yağlar gibi bilmem neler var deniyor. Gerçekten içinde çok ciddi katkılar var. Fındık ezmelerinin içinde fındık çok az var, doğal fındıkta değil. Halk Ekmek olarak biz ondan çıkartacağız. Çocukların vazgeçilmezi, illa olsun istiyorlar. Ama açın bir okuyun içinde neler var. Tamamen doğal olacak şekilde çocukların rahat bir şekilde yedireceğiniz fındık ezmesini Halk Ekmek olarak yapacağız” diye konuştu.

“İBB olarak 50 bin öğrenciye burs veriyorduk, CHP iptal ettirdi”

İBB olarak öğrencilere verdikleri bursları CHP'nin iptal ettirdiğini belirten Başkan Topbaş, “Sayın Cumhurbaşkanımızın döneminde ve bizim göreve geldiğimiz zaman öğrencilere burslar veriliyordu. Bizler de göreve gelince bursları artıralım dedik. Biz de başkanlık olarak 50 bin öğrenciye burs veriyoruz. Hiçbirini görmüyoruz, bankaya hesabına yatırıyorduk. Cumhuriyet Halk Partisi tuttu dedi ki, ‘Bunlar çocuklar üzerinden siyaset yapıyor, çocuklara siyaset öğretiyor, taraftar topluyor’ dediler. Bu konuyu Anayasa Mahkemesine götürdüler ve iptal ettirdiler. Belediyeler burs veremez dediler” şeklinde konuştu.

Mehmet Başa - Caner Sönmez