Toplu ulaşımda erkeklere bacak açma yasağı

İspanya'nın başkenti Madrid'de toplu taşıma araçlarında erkeklerin bacaklarını açarak oturması yasaklandı.

Madrid belediyesinin toplu ulaşım şirketi EMT, metro ve otobüslerde erkeklerin bacaklarını toplaması için tabelalar ve ilanlar yerleştirdi.

Türkiye'de de 2014 yılında #yerimiişgaletme ve #bacaklarınıtopla etkiketleriyle Twitter'da kampanya başlatılmış ve kadınlar metrobüs, otobüs, metro gibi toplu taşıma araçlarında erkekler tarafından rahatsız edildiklerini gösteren fotoğrafları paylaşmıştı.

Madrid'de ise EMT konuyla ilgili "Bu bilgi tabelası diğer insanları rahatsız edecek şekilde oturmanın yasak olduğunu gösteriyor. Yolcuların medeni sorumluluğa sahip olması diğer yolcuların kişisel alanına saygı duyulmasını hatırlatıyoruz" dedi.

Tabelada metroda bacaklarını açarak oturan erkek resminin yanında çarpı işareti bulunuyor.

Belediyenin adımının ardında kadın hakları gruplarının aylardır devam eden kampanyası yatıyor.

Mujeres en Lucha isimli grup, erkeklerin toplu taşıma araçlarında bacaklarını açarak oturmasına karşı sosyal medyada bir kampanya başlatmıştı. Henüz bu uyarıya uymayanlara bir ceza getirilip getirilmeyeceği kesinleşmedi.

Madrid 2014'te toplu taşımada bacaklarını yayarak oturan erkeklere karşı adım atan New York'tan sonraki ikinci şehir.

New York'ta "Ahbap, lütfen yayılmayı bırak" kampanyası kent metrosunda büyük destek görmüştü. Polis kurala uymayan kişileri gözaltına almış ancak suçlamalar daha sonra düşürülmüştü.