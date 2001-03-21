Trabzonspor'da Gökhan Töre bombası

Bordo-Mavililer, bu doğrultuda West Ham’da kiralık olarak görev yapan Beşiktaş’ın yıldız ismi Gökhan Töre’yi gündemine almıştı.

Bordo-Mavililer, bu konuda Töre’nin yakın dostu Olcay Şahan’ı devreye soktu.

TRABZONSPOR'U BİRLİKTE ŞAMPİYON YAPALIM

Devre arasında geldiği Trabzonspor’a müthiş bir enerji katan Olcay’ın, geçen sezon Beşiktaş’ta şampiyonluk yaşadığı Gökhan’ı arayarak, “Trabzon’a gel kardeşim. Birlikte Trabzonspor’u şampiyon yapalım. Beşiktaş’ta şampiyon olduğumuz havanın aynısı şu an Trabzon’da var. Harika bir ortam var. Süper projeler var. Sen de bizimle olursan, şampiyonluk hedefimize ulaşmamız daha rahat olur” dediği öğrenildi.

TÖRE: ŞİMDİDEN BİR ŞEY SÖYLEYEMEM

Beşiktaş ile 2019 yılına kadar sözleşmesi bulunan Gökhan Töre’nin, sık sık görüştüğü Olcay’a bu konu hakkında “Sizi çok yakından takip ediyor ve fırsat buldukça maçlarınızı izliyorum. Müthiş bir çıkış yakaladınız. Ben de Beşiktaş’ta yakaladığımız havayı Trabzon’da görüyorum. Senin de katkın ortada. Ama biliyorsun, devam eden bir sözleşmem var. Bu işler kısmet işi. Şimdiden bir şey söyleyemem” yanıtını verdiği ifade edildi.