Tramvay namaz kılan adamı bekledi

1.6.2017 - 14:37

Olay İzmir'de geçiyor. Raylarda namaz kılınıyor. Makinist ibadetin tamamlanmasını bekliyor. Videoya kaydedilip sosyal medyada paylaşılıyor.

Karşıyaka'da yol kenarına park eden minibüs sürücüsü, tramvay hattında namaz kılmaya başladı. Oradan geçen tramvayın makinisti, adamın ibadetini tamamlamasını bekledi.

Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu görüntüyü kendi sosyal medya hesabından paylaşarak İzmirli ve Karşıyakalı hoşgörüsüne vurgu yaptı.

Bazıları ise tramvaydaki vatandaşların mağdur edildiğini söyledi.

Videonun tiyatro olduğunu savundanlar da oldu. Çünkü orada ibadet yapmak için tramvay yolundan daha müsait alanlar vardı.

Öte yandan Twitter kullanıcısı @rorschac tartışmaya şu sözlerle yaklaştı:

İzmirli makinist namaz kılan adamı bekledi videosu

 

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