Trump ilk sınavında çaktı

25.3.2017 - 00:08

ABD Başkanı Trump’ın ilk büyük sınavı olarak görülen 'sağlık yasası' oylaması yine iptal edildi.

ABD Başkanı Trump’ın ilk büyük sınavı olarak görülen sağlık sigortası yasa tasarısına yönelik kritik oylama Türkiye saatiyle 23.45’te başlayacaktı. Dün yapılması beklenen fakat ertelenen oylamanın, bugünkü oturumun öncesinde yine iptal edildiği öğrenildi.

Oylama, ABD Başkanı Donald Trump'ın talebiyle iptal edildi.

Trump'ın Cumhuriyetçilerden, sağlık reformu tasarısını geri çekmelerini istediği belirtiliyor.

ABD Başkanı Donald Trump ve tasarının mimarı ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Paul Ryan, muhalif Cumhuriyetçileri ikna etmek için dün gece yapılan son toplantıda müzakerelerin bittiğini açıklamış ve oylamanın bugün gerçekleşeceğini açıklamıştı. Trump, muhalif Cumhuriyetçi vekilleri, AHCA tasarısı bugün ABD Temsilciler Meclisinden geçmezse Obamacare'i yürürlükte bırakmakla tehdit etmişti.

ABD Temsilciler Meclisi’nde Perşembe günü görüşülmesi ve oylamaya sunulması beklenen tasarı dün de Cumhuriyetçi Partililer tarafından ertelenmişti. Cumhuriyetçi Partililerin, ‘Obamacare’ yerine ‘AHCA’yı yürürlüğe sokacak oylamada, oy çokluğunu sağlayamayacakları endişesi nedeniyle ikinci kez erteleme yoluna gittikleri belirtildi

Yorumları Oku
Yorum Yaz
Gönderilen yorumlardan sadece yorum sahibi sorumludur. Yasal yaptırımlar nedeniyle yorum sahiplerinin IP adresleri kaydedilmektedir. Lütfen gönderdiğiniz yorumların içeriklerine dikkat ediniz.
    Daha Fazlasını Görmek için Tıklayınız
    Diğer Haberler
    Çok Okunanlar
    Çok Okunanlar
    • Haber Vitrini
    Son Yorumlananlar
      Gündem Ekonomi Asayiş Spor Magazin Dünya Sağlık Eğitim Bilim Medya
      BİZE ULAŞIN
      SOSYAL MEDYA
      Hakkımızda/Künye
      • Sahibi : İntervizyon Prodüksüyon Organizasyon San.Tic.Ltd.Şti.
      • Kuruluş : 21 Mart 2001
      • Genel Yayın Yönetmeni :Metin ÖZER
      ihlas haber ajansı
      2002’den Gümüze Kesintisiz Yayın.
      Haber Vitrini’nde yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz.
      Tasarım Teknobay
      Hosting Türkticaret