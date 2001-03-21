Trump ilk sınavında çaktı

ABD Başkanı Trump’ın ilk büyük sınavı olarak görülen 'sağlık yasası' oylaması yine iptal edildi.

ABD Başkanı Trump’ın ilk büyük sınavı olarak görülen sağlık sigortası yasa tasarısına yönelik kritik oylama Türkiye saatiyle 23.45’te başlayacaktı. Dün yapılması beklenen fakat ertelenen oylamanın, bugünkü oturumun öncesinde yine iptal edildiği öğrenildi.

Oylama, ABD Başkanı Donald Trump'ın talebiyle iptal edildi.

Trump'ın Cumhuriyetçilerden, sağlık reformu tasarısını geri çekmelerini istediği belirtiliyor.

ABD Başkanı Donald Trump ve tasarının mimarı ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Paul Ryan, muhalif Cumhuriyetçileri ikna etmek için dün gece yapılan son toplantıda müzakerelerin bittiğini açıklamış ve oylamanın bugün gerçekleşeceğini açıklamıştı. Trump, muhalif Cumhuriyetçi vekilleri, AHCA tasarısı bugün ABD Temsilciler Meclisinden geçmezse Obamacare'i yürürlükte bırakmakla tehdit etmişti.

ABD Temsilciler Meclisi’nde Perşembe günü görüşülmesi ve oylamaya sunulması beklenen tasarı dün de Cumhuriyetçi Partililer tarafından ertelenmişti. Cumhuriyetçi Partililerin, ‘Obamacare’ yerine ‘AHCA’yı yürürlüğe sokacak oylamada, oy çokluğunu sağlayamayacakları endişesi nedeniyle ikinci kez erteleme yoluna gittikleri belirtildi