Trump, Müslüman aleminin Ramazan ayını kutladı

26.5.2017 - 22:26

ABD Başkanı Donald Trump, Müslüman aleminin Ramazan ayını kutlayarak, "Amerikan halkı adına tüm Müslümanlara huzurlu bir Ramazan geçirmelerini diliyorum" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, yayınladığı bir mesajla Müslüman aleminin Ramazan ayını kutladı. Trump, "Amerikan halkı adına tüm Müslümanlara huzurlu bir ramazan geçirmelerini diliyorum" dedi.

İngiltere ve Mısır'daki terör saldırına işaret eden Trump, "Ramazan ayının ruhuna rağmen, terör eylemleri gerçekleşiyor. Bu tür eylemler yalnızca teröristleri ve saptırılmış ideolojilerini yenmek için kararımızı güçlendiriyor" ifadelerini kullandı.

Suudi Arabistan'a gerçekleştirdiği ziyarete değinen Trump, "Amerika her zaman terörle mücadelede partnerlerinin yanında yer almıştır. Gelecek nesillerin bu beladan kurtulmalarını ve huzur içinde ibadet edebilmelerini garanti altına almalıyız" dedi.

Öte yandan ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson da Müslüman aleminin Ramazan ayını kutlayarak, "Huzurlu ve kutlu bir Ramazan diliyorum. Ramazan ayı saygı, cömertlik ve kendi kendini yansıtma ayıdır" mesajını yayınladı.

Yorumları Oku
Yorum Yaz
Gönderilen yorumlardan sadece yorum sahibi sorumludur. Yasal yaptırımlar nedeniyle yorum sahiplerinin IP adresleri kaydedilmektedir. Lütfen gönderdiğiniz yorumların içeriklerine dikkat ediniz.
    Daha Fazlasını Görmek için Tıklayınız
    Diğer Haberler
    Çok Okunanlar
    Çok Okunanlar
    • Haber Vitrini
    Son Yorumlananlar
      Gündem Ekonomi Asayiş Spor Magazin Dünya Sağlık Eğitim Bilim Medya
      BİZE ULAŞIN
      SOSYAL MEDYA
      Hakkımızda/Künye
      • Sahibi : İntervizyon Prodüksüyon Organizasyon San.Tic.Ltd.Şti.
      • Kuruluş : 21 Mart 2001
      • Genel Yayın Yönetmeni :Metin ÖZER
      • Editörler
      • Hasan Birp�nar
      • Melek Baritoğlu
      ihlas haber ajansı
      2002’den Gümüze Kesintisiz Yayın.
      Haber Vitrini’nde yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz.
      Tasarım Teknobay
      Hosting Türkticaret