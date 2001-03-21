Trump'un Londra mesajına Türkiye'den sert tepki

Londra’daki terör saldırısına ilişkin Amerika Başkanı Donald Trump’ın nüfusu Müslüman ülkelere yönelik seyahat yasaklamasını gündeme taşıması, halen havayolu şirketine kısıtlamalar uygulanan Türkiye tarafından tepkiyle karşılandı.

Avrupa Birliği (AB) Bakanı Ömer Çelik, Trump’ın Londra’daki IŞİD saldırısı üzerine Twitter mesajıyla seyahat yasaklamasını talep etmesini isim vermeksizin eleştirdi.

Twitter hesabı aracılığıyla Londra’daki saldırıya ilişkin görüşlerini paylaşan Çelik, öncelikle Londra’daki saldırıyı “vahşi” olarak nitelendirdi ve Birleşik Krallık halkına taziye dileklerini sundu.

Çelik, “Terörle mücadele konusunda her zaman ilkeli bir biçimde Birleşik Krallık ile dayanışma içinde olacağız. Dünyanın çeşitli yerlerinde gerçekleşen terör saldırıları herkesin aynı anda tehdit altında olduğunu net gösteriyor. Kabil, Bağdat ya da Batılı bir devletin başkenti aynı asimetrik tehditlerle karşı karşıya. Terör tüm dünyayı hedef alıyor, Terörle mücadele için, ideolojik kökenlerini de kapsayan çifte standartsız bir yaklaşım temelinde dayanışma olmalı. Belli ülkeleri hedef alan seyahat yasakları, belli kültürleri aşağılama dili sadece teröre kazanç sağlar. Terör örgütleri arasında ayrım yapmak, bazılarıyla işbirliği yapmak aynı şekilde terörün ideolojik gücünü artırıyor. Geleceğin dünyasını kurmak için önce teröre karşı ilkeli bir yaklaşımla işe başlamak gerekiyor” dedi.

Çelik’in açıklamasında, seyahat yasaklaması anımsatmasıyla İslam kültürüne yönelik aşağılama yapıldığını vurgulaması göze çarptı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da, Twitter’dan “Bağdat, Kabil ve şimdi de Londra... Nerede olursa olsun terörü lanetliyoruz. Ortak mücadeleyle terörü yeneceğiz” mesajını yazdı. Dışişieri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada da Londra’daki saldırılar kınandı ve masum insanların hayatını kaybettiği ifade edildi.

Amerika Başkanı Trump, göreve gelir gelmez bazı Müslüman ülkelerin vatandaşların seyahat yasağı uygulaması getirmeye çalışmış ancak federal mahkemenin yürütmeyi durdurma kararı üzerine konuyu Anayasa Mahkemesi'ne taşımıştı. Trump yönetiminin daha sonra, belli ülke ve havayolu şirketlerine yönelik olarak uçakların kabinlerine cep telefonundan büyük elektronik cihazlar alınmasını yasaklamasından Türkiye de etkilenmişti. Türkiye’nin kamusal niteliğe sahip Türk Hava Yolları (THY) tarafından ABD’ye yönelik yapılan tüm uçuşlarda elektronik cihaz yasaklaması başlamış ve bu durum havayolu şirketi açısından müşteri kaybı gibi risklere neden olmuştu. Son olarak Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, ABD makamlarıyla THY’ye yönelik yasağın kalkması için görüşmelere devam edildiğini açıklamıştı.