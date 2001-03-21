TSK: '14 terörist etkisiz hale getirildi'

27.3.2017 - 21:17

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), bugün Hakkari ve Bitlis'te toplam 14 bölücü terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

TSK’dan yapılan açıklamada, 27 Mart 2017 tarihinde 09.36 ile 09.40 saatleri arasında, Hakkari kırsalında alınan anlık bir istihbaratın değerlendirilmesi sonucu Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçakları ile düzenlenen hava harekatı sonucunda 3 bölücü terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Açıklamada, 8’inci Kolordu Komutanlığı sorumluluk sahasında, Bitlis ili Tatvan ilçesi Anadere bölgesinde 22 Mart 2017 tarihinde hava destekli gerçekleştirilen “Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ömer Doğan Operasyonu” kapsamında ise 27 Mart 2017 tarihinde icra edilen arazi araması esnasında 10 bölücü terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

Ayrıca, bugün Hakkari Şemdinli/Derecik Yeşilova Köyü Biz Tepe Bölgesinde pusu görevi icra eden kol ile temasa giren teröristlerden biri silahı, teçhizatı ve bir tanksavar silahı ile birlikte ölü olarak ele geçirildi.

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