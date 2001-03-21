TSK, Bitlis'te hava harekatı düzenledi

27.3.2017 - 00:59

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Bitlis kırsalında alınan anlık istihbaratı değerlendirmesi sonucu hava harekâtı düzenleyerek bölücü terör örgüt mensuplarına ait iki hedefi imha ettiğini duyurdu.

TSK’dan yapılan açıklamada, ”26 Mart 2017 tarihinde 17.00-17.45 saatleri arasında Bitlis kırsalında alınan anlık istihbaratın değerlendirilmesi sonucu Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçakları ile hava harekâtı düzenlenmiş; bölücü terör örgütü mensuplarına ait iki hedef (sığınak ve barınma yeri) imha edilmiştir. Görevlerini başarıyla icra eden savaş uçaklarımız emniyetle üslerine dönmüşlerdir” denildi.

Musa Erdoğan

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