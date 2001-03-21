Türk bakanlara yasak PKK'ya serbest

18.3.2017 - 16:18

Avrupa'da Türk bakanların ve siyasetçilerin toplantı yapması engellenirken bugün Almanya'nın Frankfurt şehrinde gerçekleşen terör örgütü PKK mitingine herhangi bir yasak gelmedi.

Nevruz Bayramı sebebiyle biraraya gelen terör örgütü PKK'lılar Almanya'nın Frankfurt şehrinde eylem yaptı. PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan fotoğrafları taşıyan kalabalığa herhangi bir müdahale gerçekleşmedi.

Hollanda'nın Türk bakanların toplantı yapmasını engellemesinin ardından oluşan diplomatik krizde Almanya, Danimarka, Fransa gibi ülkeler Hollanda'ya destek açıklamalarında bulunmuştu.

Hollanda polisi, Türk bakanların ülkeye girişinin engellenmesinin ardından Türkler tarafından gerçekleştirilen protesto gösterilerine köpek ve coplarla müdahale etmişti.

 

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