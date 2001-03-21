Türk büyükelçiden Bakan çavuşoğlu'na büyük terbiyesizlik

Geçtiğimiz hafta “DEAŞ’la Mücadele Küresel Koalisyonu Dışişleri Bakanları Toplantısına” katılmak üzere ABD’ye giden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nu New York’taki havaalanında Türkiye’nin BM Daimi Büyükelçisi Feridun Sinirlioğlu’nun eli cebinde ve başında bereyle diplomatik teamüllere tamamen ters biçimde ve terbiyesizce karşıladığı ortaya çıktı.

Bakan uçak merdivenlerinden inerken bile ellerini cebinden çıkarmayan Sinirlioğlu, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu kendisiyle tokalaştıktan sonra da ellerini tekrar cebine koydu.

Sinirlioğlu’nun Türkiye Cumhuriyeti devletinin Dışişleri Bakanına karşı yaptığı terbiyesizliğin tesadüfi ya da dalgınlıkla izah edilemeyeceği, tamamen Türkiye devletine karşı bu devletin bir memurunun hadsizliği olarak değerlendirildi.

Sinirlioğlu’nun dönemin Başbakanı Ahmet Davutoğlu’nun okul arkadaşı ve yakın çalışma arkadaşı olduğu düşünülünce, Davutoğlu ve adamlarının tıpkı Fetullahçı teröristler gibi Türkiye Cumhuriyeti devletini küçük düşürüp sabote etmeye dönük tavır içinde oldukları düşünülüyor.

İstanbul Erkek Lisesi’nden mezun olan Davutoğlu ile Sinirlioğlu’nun yüksek öğrenimleri Boğaziçi Üniversitesi’nde geçti. Davutoğlu, Boğaziçi’nin Ekonomi ile Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümlerini çift anadal programıyla bitirirken, Sinirlioğlu Mülkiye’den mezun olduktan sonra yüksek lisans ve doktorasını Boğaziçi Üniversitesi İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde tamamladı. Bu nedenle kritik kararlar sonrası Dışişleri koridorlarında yapılan değerlendirmelerde iki ismin ‘okuldaşlıkları’na hep dikkat çekildi.

Sinirlioğlu’nun hadsizliği bilinçli yaptığı ve hatta bu hareketi haber yapıp Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanının aşağılanmasından memnun olan FETÖ’cülerle danışıklı olduğu da iddia edildi.

Sinirlioğlu gösterdiği terbiyesiz tavırla Çavuşoğlu’na “ben senin bakanlığını tanımıyorum ve takmıyorum” diyerek de meydan okudu.



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