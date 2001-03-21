Türk düşmanı Roth Akşener'e özenip 'HAYIR'cı oldu

Türkiye’nin yükselişini engellemek için var gücüyle çalışan üst aklın kuklaları yine suçüstü yakalandı. Hayır kampanyası tek merkezden yönetiliyor ve FETÖ, PKK, HDP, CHP ve sol örgütler de gelen talimatlar üzerine hareket ediyor. Türkiye karşıtı söylemleriyle bilinen Claudia Roth da ‘hayır’ kampanyasında yerini alırken ‘bilindik’ yöntemlere başvurdu.
Türkiye karşıtı söylemleriyle ve terör destekçiliğiyle bilinen Alman Milletvekili Claudia Roth, sosyal medya hesabı Facebook’tan 16 Nisan’da Türkiye’de yapılacak halk oylaması için “Hayır” oyuna destek verdiğini açıkladı.
Eline Hayır yazan Claudia Roth’a, sosyal medya kullanıcıları tepki gösterdi.
Terör örgütü PKK’nın en büyük destekçilerinden biri olan Roth Gezi terörizmi zamanında polisle karşı karşıya gelmiş, öldürülen teröristlerin cenazesine katılmıştı. Kobani olayları öncesinde terörden tutuklu Selahattin Demirtaş’ı ziyaret etmiş ardından 50 vatandaşımız vahşice öldürülmüştü.
Aynı Roth vatan haini Can Dündar’a da Almanya’da maddi destek sağlayarak provokasyon sitesi kurdurmuştu.
Üst aklın bir projesi olan Roth ile Meral Akşener’in yaptıkları ‘Hayır’ propagandasında aynı tür eylemleri göstermesi de en dikkat çeken detay olarak görüldü.