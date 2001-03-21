Türk Hava Yolları ABD yasağını delmenin yolunu buldu

Türk Hava Yolları, ABD ve İngiltere'nin yeni kuralları doğrultusunda kabine alınmayacak elektronik eşyalar için özel bir uygulama geliştirdiğini açıkladı.

Uygulamaya göre cep telefonundan büyük elektronik aletler uçak kapısına kadar yolcuyla birlikte taşınıp buradaki görevlilere teslim edilebilecek.

THY, bu şekilde topladığı cihazları uçuş boyunca "itinalı bir şekilde özel bagajlarla" taşıyacak.

Verdikleri elektronik cihazların karşılığında birer etiket alan yolcular, uçaktan indiklerinde de etiketlerini geri vererek cihazlarını alabilecek.

'Kaybolmayacağını ve hasar görmeyeceğini garanti ediyoruz'

Anadolu Ajansı'na konuşan THY Yönetim Kurulu Başkanı Bilal Ekşi, cihazların köpük kutulara konduktan sonra darbeye dayanıklı özel valizlere yerleştirileceğini söyledi ve ekledi:

"Yolcuların cihazlarının kaybolmayacağını veya hasar görmeyeceğini garanti ediyoruz."

THY uçuşlardaki elektronik eşya kısıtlamasıyla ilgili bir bilgi daha paylaştı.

Buna göre ABD varışlı uçuşlarda diğer elektronik cihazlarla birlikte kabine alınması yasaklanan fotoğraf makinaları İngiltere varışlı uçuşlarda yasaklanmayacak.

'Bu kararın Türkiye'ye karşı siyasi yönü ağır basıyor'

Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı'ndan (SETA) Prof. Dr. Muhittin Ataman ise elektronik cihaz yasağına Türkiye'nin de dahil edilmesinin, siyasi yönü ağır basan bir karar olduğu görüşünde.

Ataman bir yandan da Türkiye'nin geçiş güzergâhı olmasının bu noktada etkili olabileceğini söyleyerek, özellikle Kuzey Afrika, Ortadoğu ve Asya'dan gelenler tarafından kullanıldığına dikkat çekiyor.

Ancak Ataman kararın siyasi yönünün Türkiye'yi ötekileştirmek ile ilgisi olduğu kanaatinde:

"5-6 yıldır Batı dünyası tarafından ısrarla ötekileştirilen bir Türkiye var. Bu son tedbirler bağlamında Türkiye'nin de buna dahil edilmesi bu ötekileştirmenin bir uzantısı olarak okunabilir."

Kararın arkasında ABD şirketleri mi var?

Havacılık sektöründe önde gelen televizyon programlarının editörlüğünün yanı sıra www.kokpit.aero sitesinin de yazarlarından olan Tolga Özbek, diz üstü bilgisayarlarla ilgili kaygıların havayolu taşımacılığında gittikçe daha da öne çıktığını söylüyor.

Özbey, daha önce diz üstü bilgisayarların X-Ray cihazlarından çantadan çıkarılarak geçirilmesinin yeterli görüldüğünü, ancak şu anki uygulamada, görevlilerin aynı zamanda diz üstü bilgisayarın çalıştırılmasını da istediğini hatırlatıyor.

Ancak Özbek, ABD'de bazı basın kuruluşlarının da dile getirdiği iddiaları tekrarlıyor. Özbek, özellikle Donald Trump'ın başkan olmasının ardından ABD'li havayolu şirketlerinin ciddi bir lobi yaptıklarını ve Trump'a özellikle Körfez bölgesinden gelen havayolları şirketleri ile rekabet edemediklerini aktardıklarını söylüyor.

ABD'nin aralarında Türkiye'nin de bulunduğu pek çok ülke ile "Open Skies - Açık Semalar" anlaşması yaptığını ve Türk Hava Yolları'nın bunu çok iyi kullandığını; ABD'de geçmişte sadece iki noktaya uçuş yaparken, bu anlaşmanın ardından dokuz noktaya uçtuğunu belirtiyor.