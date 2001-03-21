Türkiye'deki seçmene 'geçersiz oy' tuzağı

27.3.2017 - 00:04

Bulgaristan'da ikamet eden ve çifte vatandaşlığa sahip olan çok sayıda Türk seçmenin, söz konusu beyanname formlarını istenildiği gibi Kiril alfabesiyle doldurmalarına rağmen, sandık görevlileri tarafından isimlerinin listelere yanlış yazıldığı kaydedildi. İsimlerin yanlış yazılmasındaki amacın, oy verme işlemi sona erdikten sonra oy sayım sırasında isim farkı nedeniyle oyların geçersiz sayılması olduğu iddia edildi.

Bulgaristan seçimleri için Türkiye'de oylarını kullanmak isteyen Bulgaristan vatandaşı Türkler çeşitli engellemelerle karşılaşıyor. Seçimlere bir kaç gün kala Merkez Seçim Kurulunun (ZİK) seçmenlerin seçim beyanname formlarını sandık görevlilerinin gözü önünde el yazısıyla ve Kiril alfabesiyle doldurması gerektiği yönündeki kararından sonra engellemelere yenileri ekleniyor.

Bulgaristan'da ikamet eden ve çifte vatandaşlığa sahip olan çok sayıda Türk seçmenin, söz konusu beyanname formlarını istenildiği gibi Kiril alfabesiyle doldurmalarına rağmen, sandık görevlileri tarafından isimlerinin listelere yanlış yazıldığı iddia edildi.

Amaç geçersiz oyların sayısını çoğaltmak

İsimlerin yanlış yazılmasındaki amacın, oy verme işlemi sona erdikten sonra oy sayım sırasında isim farkı nedeniyle oyların geçersiz sayılması olduğu belirtiliyor. Aynı amaç doğrultusunda, Bulgaristan Türklerinin yoğun olarak ikamet ettikleri İstanbul, İzmir, Bursa ve diğer yerleşim yerlerinde kurulan seçim sandıklarındaki görevlilerin seçmenlerin vatandaşlık numaralarını (EGN) listelere kaydederken kasten yanlış rakam veya sayıları okunmayacak şekilde yazdıkları yönünde çok sayıda şikayet gelmeye devam ediyor. Karşılaştıkları tuzağı dile getiren Bulgaristan vatandaşı Türkler, Türkiye'deki sandıklardan çıkacak geçersiz oy sayısını çoğaltma çabasında olunduğunu ifade etti.

Yorumları Oku
Yorum Yaz
Gönderilen yorumlardan sadece yorum sahibi sorumludur. Yasal yaptırımlar nedeniyle yorum sahiplerinin IP adresleri kaydedilmektedir. Lütfen gönderdiğiniz yorumların içeriklerine dikkat ediniz.
    Daha Fazlasını Görmek için Tıklayınız
    Diğer Haberler
    Çok Okunanlar
    Çok Okunanlar
    • Haber Vitrini
    Son Yorumlananlar
      Gündem Ekonomi Asayiş Spor Magazin Dünya Sağlık Eğitim Bilim Medya
      BİZE ULAŞIN
      SOSYAL MEDYA
      Hakkımızda/Künye
      • Sahibi : İntervizyon Prodüksüyon Organizasyon San.Tic.Ltd.Şti.
      • Kuruluş : 21 Mart 2001
      • Genel Yayın Yönetmeni :Metin ÖZER
      ihlas haber ajansı
      2002’den Gümüze Kesintisiz Yayın.
      Haber Vitrini’nde yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz.
      Tasarım Teknobay
      Hosting Türkticaret