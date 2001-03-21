Türkiye'deki seçmene 'geçersiz oy' tuzağı

Bulgaristan'da ikamet eden ve çifte vatandaşlığa sahip olan çok sayıda Türk seçmenin, söz konusu beyanname formlarını istenildiği gibi Kiril alfabesiyle doldurmalarına rağmen, sandık görevlileri tarafından isimlerinin listelere yanlış yazıldığı kaydedildi. İsimlerin yanlış yazılmasındaki amacın, oy verme işlemi sona erdikten sonra oy sayım sırasında isim farkı nedeniyle oyların geçersiz sayılması olduğu iddia edildi.

Bulgaristan seçimleri için Türkiye'de oylarını kullanmak isteyen Bulgaristan vatandaşı Türkler çeşitli engellemelerle karşılaşıyor. Seçimlere bir kaç gün kala Merkez Seçim Kurulunun (ZİK) seçmenlerin seçim beyanname formlarını sandık görevlilerinin gözü önünde el yazısıyla ve Kiril alfabesiyle doldurması gerektiği yönündeki kararından sonra engellemelere yenileri ekleniyor.

Bulgaristan'da ikamet eden ve çifte vatandaşlığa sahip olan çok sayıda Türk seçmenin, söz konusu beyanname formlarını istenildiği gibi Kiril alfabesiyle doldurmalarına rağmen, sandık görevlileri tarafından isimlerinin listelere yanlış yazıldığı iddia edildi.

Amaç geçersiz oyların sayısını çoğaltmak

İsimlerin yanlış yazılmasındaki amacın, oy verme işlemi sona erdikten sonra oy sayım sırasında isim farkı nedeniyle oyların geçersiz sayılması olduğu belirtiliyor. Aynı amaç doğrultusunda, Bulgaristan Türklerinin yoğun olarak ikamet ettikleri İstanbul, İzmir, Bursa ve diğer yerleşim yerlerinde kurulan seçim sandıklarındaki görevlilerin seçmenlerin vatandaşlık numaralarını (EGN) listelere kaydederken kasten yanlış rakam veya sayıları okunmayacak şekilde yazdıkları yönünde çok sayıda şikayet gelmeye devam ediyor. Karşılaştıkları tuzağı dile getiren Bulgaristan vatandaşı Türkler, Türkiye'deki sandıklardan çıkacak geçersiz oy sayısını çoğaltma çabasında olunduğunu ifade etti.