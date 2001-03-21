Türkiye'den büyük NATO resti... Ankara yalanlamadı

24.5.2017 - 12:05

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan’ın yarın Brüksel’de katılacağı önce NATO Zirvesi, ardından AB ile yapılması planlanan üçlü zirveye, Türkiye’nin Avusturya’ya uyguladığı “NATO resti”nin damga vurması bekleniyor.

Türkiye, Ankara’ya AB’nin tüm kapılarının kapatılmasını, müzakere sürecinin sonlandırılmasını talep eden ve bu talebini birliğin her oturumuna taşıyan Avusturya’nın NATO’nun ortak eğitim programlarına katılmasını bir süreden beri bloke ediyordu.

TÜM PROGRAMLARDAN ÇIKARMA

Almanya’da yayınlanan ve Berlin’deki koalisyon hükümetinin büyük ortağı CDU’ya yakınlığı ile bilinen Die Welt gazetesi, Türkiye’nin şimdi NATO üyesi olmayan ancak ittifakın tüm programlarından yararlanan Avusturya’nın, blokajın ötesinde bütün işbirliği programlarından çıkarılmasını gündeme getirdiğini yazdı.

ANKARA YALANLAMADI

Alman gazetesinin bu iddiasını Ankara yalanlamadı. Üst düzey bir Türk yetkili, Hürriyet’in yönelttiği “İddianın doğru olup olmadığı” sorusuna, “Avusturya Türkiye aleyhtarı tutumunu AB forumlarına da taşıdığı cihetle, Türkiye de Avusturya’nın NATO faaliyetlerine katılım hususunda uygun gördüğü tüm tedbirleri almaktadır” yanıtını verdi.

ZİRVEYE DAMGA VURABİLİR

Türkiye’nin Avusturya’ya karşı NATO’da uyguladığı bu yaptırımın Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yarın Brüksel’de yapılacak ve ittifakın yeniden yapılandırılmasının da görüşüleceği zirvede gündeme gelmesi bekleniyor. Erdoğan’ın, NATO Zirvesi’nden sonra AB Komisyonu Başkanı Jean Claude Juncker ve AB Konseyi Başkanı Donald Tusk’la birlikte yapması planlanan üçlü zirvede de Avusturya’nın kendisi ve Türkiye’ye karşı söylemlerinden duyulan rahatsızlığı açık şekilde ifade edeceği belirtildi.

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BİO OLUMSUZ ETKİLENİYOR İDDİASI

NATO çevreleri, Türkiye’nin Avusturya’ya blokaj uygulamaya başlamasından en fazla Barış İçin Ortaklık (BİO) programının etkilendiğini, Ankara’nın tutumu nedeniyle ittifakın yakın ilişki içinde olduğu partner ülkelerin ortak eğitimlerinin de tehlikeye girdiğini öne sürüyor. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin BİO merkezi NATO akrediteli altı eğitim merkezinden biri.

BİO merkezlerinde NATO üyesi olmayan, ancak ittifakla partnerlik ilişkisi olan ülkelere, muharebe görevi, savunma sektöründe yolsuzlukla mücadele, mayın temizleme ve mühimmatın imha edilmesi gibi alanlarda eğitim veriliyor. Eğitim merkezlerinde son 9 yıl içinde partner ülkelerden yaklaşık 17 bin sivil ve askere eğitim verildiği bildirildi. Özellikle Almanya, İsveç ve Finlandiya’nın, Avusturya’yı NATO ile işbirliğinden dışlayan Türkiye’ye bu tutumundan vazgeçmesi için NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg nezdinde yoğun girişimlerde bulunduğu öne sürüldü.

 

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