Türkiye'den ortalığı sarsacak Mısır iddiası

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile Katar'ı görüşecek..Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Cumhurbaşkanı Erdoğan önümüzdeki günlerde ABD Başkanı Trump ile Katar konusunu görüşecek" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Başkanı Donald Trump’ın Katar krizini görüşmek üzere Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı arayacağını söyledi. Körfez ülkelerinin İran’la ilişkileri nedeniyle Katar’a tavır almalarını eleştiren Çavuşoğlu, Katar karşıtı bloğa katılan Mısır’ın Suriye konusunda İran-Rusya ekseninde siyaset izlediğini vurgularken, Kahire Yönetimi’nin Esad rejimine silah verdiğini de söyledi.



Katar krizinde yumuşama sinyalleri geldiğini beliren Çavuşoğlu, temennilerinin Ramazan Bayramı’ndan önce krizin çözülmesi olduğunu söyledi. Bakan, Meclis’te gazetecileri yaptığı açıklamada şunları söyledi:



'ATTIKLARI ADIMLAR İNSANİ DE DEĞİL, İSLAMi DE DEĞİL'



Biz hem arabuluculuk yapıyoruz, hem de herkesi işin içine katıyoruz. Cumhurbaşkanımız İslam İşbirliği Teşkilatı zirve başkanı, bu nedenle sorumluğumuz daha fazla.



Çok açık şekilde dün de (Körfez ülkeleri büyükelçilerine) söyledik. Attıkları bazı adımlar ölçüsüz, yanlış, insani de değil İslami de değil.



Suçlamalarında bazen Kaddafi dönemine gidiyorlar. Suçlamaların çoğu çok geçmişe yönelik. ‘2014’ten sonra bir anlaşma imzaladık, buna uymadı’ diyorlar.

Ama genel olarak suçladıkları iki şey var; Birincisi İran’a yakın diyorlar. İkincisi terörü destekliyor diyorlar. Biz bunların ikisine de karşıyız. Onlara da söyledik.



'BİRLİKTE HAREKET ETTİKLERİ MISIR, SURİYE’YE SİLAH VERİYOR'



Biz Katar’ın İran konusunda herhangi bir zig zag yaptığın görmedik. Suriye konusunda da; Mısır her zaman İran’ın ve Rusya’nın pozisyonunu destekler.

Hatta Mısır rejime silah veriyor. (Katar krizinde) Mısır’la beraber hareket ediyorsun, sonra Katar’ı suçluyorsun.



Mısır, New York ve Lozan’da, gözümün önünde resmen İran’ın pozisyonunu destekledi. New York’ta BAE Dışişleri Bakanı Abdullah’a da söyledim, baya kızdı.



'KATAR, 26 VATANDAŞINI KURTARMAK İÇİN İRAN’LA GÖRÜŞTÜ'



Katar, 26 vatandaşını kurtarmak için, ve Suriye’de o iki Şii ve Sünni kasaba konusunda İran’la görüşü. O konunu çözülmesi için İran’la ben de görüştüm.



Hatta Halep’ten insanlar kurtarılırken İranlılar o konuyu dahil etmek istedi, biz karşı çıktık. İhvan silahlı terör örgütü değil, muhalif bir gruptur, seversin sevmezsin. İhvan Tunus’ta koalisyonun içinde, Kuveyt’te hem parlamentoda, hem yönetimin içinde, Bahreyn’de öyle. Kişisel bazda suçlayabilirsin ama koskoca grubu değil.



Katar Emiri her yıl Ramazan’da İstanbul ya da Ankara’ya gelip iftar yapıyor. Bu sene de gelmek istediğini söylemişti. Ama mevcut durumdan dolayı gerçekleşemedi.



(Katar’da Emir’in ailesinden başka birinin yönetile hazırlandığı iddiası) Emir ailesinden yeni bir yönetim falan belirlenmedi. Katar’da tüm aile, yönetim kurumları olarak birlik, beraberlik içinde güçlü duruyor.