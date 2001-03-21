Türkiye'den Rusya'ya "VURURUZ" uyarısı

Rusya'nın Ankara Maslahatgüzarı, terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı PYD kontrolündeki Afrin'den açılan ateş sonucunda Hatay'daki bir Türk askerinin şehit olması üzerine Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.

Dışişleri Bakanlığı, Afrin'den Hatay’ın Reyhanlı ilçesi Bükülmez sınır karakoluna açılan keskin nişancı ateşinde bir Türk askerinin şehit olması üzerine, Rus Maslahatgüzarı'nın bakanlığa davet edildiğini duyurdu.

"TEKRARLANIRSA MİSLİYLE KARŞILIK VERİLECEK"

Rus diplomata, Türkiye'nin rahatsızlığının ve tekrarlanması durumunda (örgüte) misliyle karşılık verileceğinin iletildiği açıklandı.

Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Müftüoğlu, "Bu olayın gerçekleşmesinin hemen ardından dün Rusya Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Bakanlığa davet edildi. Kendisine öncelikle bu olaydan duyduğumuz ciddi rahatsızlık iletildi. Buna karşılık verildiği, bundan sonra benzer olayların yaşanmaması için ne gerekiyorsa yapılması gerektiği, eğer yaşanırsa buna (terör örgütüne) misliyle mukabele edileceği kendisine aktarıldı" dedi.

"RUSYA SORUMLU OLDUĞU İÇİN RUS MASLAHATGÜZÂR ÇAĞRILDI"

Müftüoğlu, "YPG-PYD kontrolünde olduğu söylenen bir bölgeden Türkiye'ye yönelik bir saldırı söz konusu. Ancak Rusya ile varılan anlaşma çerçevesinde bu bölgedeki ihlalleri izlemeden Rusya sorumlu olduğu için Rus Maslahatgüzarı çağrılmış ve bu hususlar kendisine aktarıldı. Rus Maslahatgüzarın gelmesi vesilesiyle Afrin'de Rus askeri unsurlarının yer almasına ilişkin husus hakkında görüşlerimiz tekrar aktarıldı" diye konuştu.

RUSYA'DAKİ PYD OFİSİ

Türkiye'nin Rusya'daki PYD Ofisi'nin kapatılması talebine ilişkin soruya Mütfüoğlu, Rusya ile PYD-YPG, terör örgütü PKK ile bağlantılı her türlü terörist örgüt ve uzantısına ilişkin görüşleri her düzeyde paylaştıkları yanıtını verdi. Sözcü, "Bu husus bilinen bir gerçektir. Oradaki ofisin kapatılması konusunda Rusya'dan adım atmasını bekliyoruz" diye yanıt verdi.

Reuters'ın haberine göre, Müftüoğlu'nun açıklamalarından diğer satır başları şöyle:

- Türkiye ve Rusya arasında eşgüdüm sağlanması en geçerli yöntem olacaktır; bu görüşümüzü Rusya ile paylaşıyoruz.

- Kısıtlayıcı tedbirler Türkiye ile Rusya arasında ticaretin artırılması yönündeki ortak iradenin hayata geçirilmesi bakımından zorluklar yaratıyor.

RAKKA HAREKATI

- Rakka harekatını ABD ve koalisyon üyeleri ile gerçekleştirmeye hazır olduğumuzu söylüyoruz, Çavuşoğlu'nun ABD temaslarında öne çıkarılan hususlardan biri bu .

- Rakka operasyonunun doğru Suriyeli grupların desteği ile yapılması gerektiğini, PYD/YPG gibi örgütlerle işbirliği yapılmasının kabul edilemez olduğunu vurguluyoruz. Bu aşamada halen Suriye politikasını gözden geçiren ABD yönetiminin yaklaşımına bağlı olarak Rakka operasyonuna ilişkin planlamaların sonuçlanmasını bekliyoruz.

- ABD Dışişleri Bakanı Tillerson'ın Türkiye ziyareti yeni yönetimin bu düzeyde ilk ziyareti, birçok unsur ele alınacak.

- Çavuşoğlu'nun ABD Adalet Bakanı ile görüşmesindeki ana gündem maddesi Gülen'in geçici tutuklanması ve Türkiye'ye iadesi oldu.

ABD UÇUŞLARINA GETİRİLEN 'ELEKTRONİK CİHAZ' YASAĞI

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Müftüoğlu, ABD'nin aldığı tartışmalı yasak kararıyla ilgili ise şöyle dedi:

"(ABD'ye uçuşlarda elektronik cihaz kısıtlaması) İstanbul Atatürk Havalimanı'nın ve Türk Hava Yolları'nın bu kapsam dışında tutulması için girişimlerimiz devam etmektedir. Bu girişimlerimiz sadece ABD makamları nezdinde değil, benzer uygulamaya geçeceğini ifade eden İngiltere makamları nezdinde de yürütülmektedir."