Türkiye Karadeniz'de doğalgaz ve petrol aranıyor

Samsunport Limanı'na dün demir atan ve lojistik destek alan Barbaros Hayrettin Paşa gemisi, Samsun, Ordu ve Giresun açıklarında araştırma yapmak üzere faaliyete başladı.

3 AY ARANACAK

Bölgede 3 ay çalışma yapılacağı bildirilen gemide, çoğu araştırmacı olmak üzere 44 mürettebat bulunuyor.

BAKAN ALBAYRAK AÇIKLAMIŞTI

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak da geçtiğimiz günlerde katıldığı programda, hem Karadeniz hem de Akdeniz'de iki gemiyle nokta atışlarıyla doğalgaz ve Petrol arama çalışmalarının yapılacağını belirtmişti.

"NOKTA ATIŞI ARAMA"

Bakan Albayrak, "Ne kadar ararsanız o kadar bulursunuz. İki gemi hem Karadeniz hem Akdeniz'de doğalgaz ve Petrol arayacak. Nokta atışı arama, kuyu sondaj çalışmaları başlatacağız. Ne kadar ararsanız o kadar bulursunuz. Bir de bakmışız ki uzun yıllardır konuşulan bazı neticeleri sunmayı Cenab-ı Allah nasip eder." ifadelerini kullanmıştı.