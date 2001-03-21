Türkiye'yi kınatan senatörler FETO'nun beslemesi çıktı

Terör örgütleri PKK ile FETÖ ortak oyunlarını bu defa ABD'de sahneledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyareti sırasında PKK yandaşlarının Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği önünde gerçekleştirdiği provokasyona ABD polisi müdahale etmediği için yaşanan olaylar ABD Kongresi'ne taşındı. Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komisyonu'nda düzenlenen oturumda Erdoğan'ın korumalarıyla PKK'lılar arasındaki kavgayı değerlendiren ABD'li vekiller, Türkiye hakkında haddi aşan ifadelere imza attı. Türkiye hakkında kınama kararı çıkarılan oturumda PKK'lıları korumak için söz alan vekillerin tavrının altında yatan gerçek yine şaşırtmadı. Cumhurbaşkanı'na 'faşist', korumalarına da 'gestapo çetesi' diyen Kongre üyelerinin, terör örgütü FETÖ'den binlerce dolar para aldığı ve örgütün etkinliklerinde onur konuğu olarak katıldıkları öğrenildi.

DANA ROHRABACHER

- Oturumda Türkiye'de demokrasi olmadığını iddia eden ve Cumhurbaşkanı'na 'faşist' diyerek hakaret eden Cumhuriyetçi Partili Dana Rohrabacher'ın FETÖ ile ilişkisi 2011 yılında başladı. Teröristbaşı Gülen'in ABD'deki Anadolu Kültür ve Yemek Festivali'ne katılan Rohrabacher, yaptığı konuşmada 'iki ulusu yakınlaştırdıkları için' FETÖ'cülere teşekkür etti.

- Yine 2011'de Cumhuriyetçi siyasetçi, FETÖ'nün kasası TUSKON sponsorluğunda İstanbul'u gezdi.

-Rohrabacher, örgütten ilk 'bağışını' ise 2012 yılında aldı.

- Örgütün ABD'deki STK'sı Türk-Amerikan İttifakı'nın düzenlediği geceye 3 sene üst üste onur konuğu olarak katılan California'lı vekil, darbe girişiminden iki gün önce 'Türkiye'nin demokratik çöküşte' olduğunu öne sürerek Erdoğan'ın FETO'ya saldırılarını 'zararlı' olarak nitelendirdi. Kongre'de konuşan Rohrabacher, elebaşı Gülen'e açılan davayı 'saçma' bulduğunu söyledi.

TED POE

- Kongre'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın korumalarına 'Gestapo çetesi' diyen Cumhuriyetçi vekil Ted Poe FETÖ ile bağını 2009'da temas kurdu. Texas'lı siyasetçilerle ilgilenen Gülen'in adamları, o yıldan itibaren Poe'nun kampanyasına binlerce dolar aktardı.

- ABD'de Gülen Enstitüsü'nün etkinliklerine katılarak teröristbaşı ve örgütü öven Poe, FETÖ'nün charter okulları için lobici faaliyetleriyle ünlendi.

- Örgütle bağını gizlemeyen Poe, The Atlantic sitesi tarafından 15 Temmuz darbe girişiminin ardından yayınlanan yazıda 'Cumhuriyetçiler arasındaki en etkili FETÖ'cü' olarak nitelendirilmişti.

GREGORY MEEKS

- Cumhurbaşkanı Erdoğan ve korumalarının ABD anayasasının ihlal ettiği yalanını dillendiren Demokrat Parti'nin New York vekili Gregory Meeks, 2008'de FETÖ kuruluşu Rumi Forum'un Kongre Diyalog Hizmeti Ödülü'nü aldı.

-Örgütle muhabbetini ilerleten Meeks'e 2011'de lüks bir Azerbaycan seyahati hediye edildi. FETÖ, Meeks'in Bakü'ye yaptığı 7 bin dolarlık ziyaretin tüm masraflarını üstlendi.

- Terör örgütünün ABD'deki kurumlarından Türk-Amerikan İttifakı'nın galalarına sık sık katılan Demokrat vekil, 2011'deki etkinlikte yaptığı konuşmasında Gülen'e "Amerika'yı daha güze bir yer yaptınız" diyerek bağlılıklarını sundu.

SOYKIRIM LOBİSİNİN TERÖR DESTEKÇİLERİ

ABD Temsilciler Meclisi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye'nin PKK'lı terör destekçileriyle yaşanan olaylar nedeniyle kınanmasını öngören tasarıyı sunanların da terör örgütlerinin lobi faaliyetleriyle ilişkide olduğu biliniyor. Tasarıyı hazırlayan Temsilciler Meclisi Demokrat Parti Grup Başkanı Kevin McCarthy ve Cumhuriyetçi Parti Grup Başkanı Steny Hoyer, sözde Ermeni Soykırımı'nı Washington'a resmen kabul ettirmek için PKK yandaşı şirketler tarafından fonlanıyor. İki isim de kronik Türkiye karşıtlığıyla biliniyor.

FİRARİ POLİS ŞEFİNİ KOMİSYONA ÇIKARDI

ABD Kongresi'nde Türkiye karşıtı konuşmalara imza atan FETÖ'cü vekiller daha önce de firari teröristleri mecliste konuşturarak örgütle derin ilişkilerini ortaya koymuştu. 15 Temmuz'un ardından Temsilciler Meclisi'nde düzenlenen oturumda milletvekili Dana Rohrabacher, firari FETÖ'cü ve eski polis şefi Ahmet Yayla'yı meclise davet ederek terör propagandası yaptırmıştı. Rohrabacher ile birlikte Türkiye'ye hakaretler yağdıran Yayla'nın katıldığı oturumu düzenleyenler arasında örgütten 'rüşvet' alan Demokrat Partili Gregory Meeks'in de ismi yer almıştı.

'ABD MAKAMLARI GEREKLİ GÜVENLİK ÖNLEMLERİNİ ALMADI'

Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği önünde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın korumaları ile PKK yandaşları arasında çıkan arbede hakkında AB'de Kongresi'nin Türkiye'yi kınayan tasarısına Dışişleri'nden sert tepki geldi. Konu hakkında açıklama yapan Dışişleri Sözcüsü Hüseyin Müftüoğlu kararın Türkiye tarafından reddedildiğini vurgulayarak "Büyükelçilik Konutu önünde yaşanan olay, yapılan sayısız resmi ikaza rağmen, ABD makamlarının gerekli güvenlik önlemleri almamalarından kaynaklanmıştır" ifadelerini kullandı.

ABDli vekillerin onur konugu olduğu Türk-Amerikan ttifakı isimli FETÖ kuruluşunun düzenlediği etkinliklere örgüt üyeleri Hakan Şükür ve TUSKON Baskanı Rızanur Meral ile CHP'li vekiller de katıldı.