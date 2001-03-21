Türkmenler Kerkük'te bayrak astı

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi lideri Mesud Barzani''nin atadığı Kerkük Valisi Necmeddin Kerim'in kentteki tüm kamu kurum binalarına "Kürt bayrağı çekilmesini" istemesiyle başlayan gerilim yükseliyor. Irak Türkmen Cephesi Genel Başkanı Erşat Salihi, "Valilik, Kürdistan bayrağı astırınca, biz de caddelere, evlere Türkmen bayrağı asmaya başladık. Bize dokunana biz de kesinlikle dokunacağız" dedi.

Kerkük Valisi Necmeddin Kerim'in, Kerkük'e Kürdistan bayrağı asılmasıyla ilgili emri kentte gerginliğe yol açtı. Vali Necmeddin Kerim, Kerkük'e Kürdistan bayrağı çekilmesini, “Türkiye'nin başkenti Ankara, en büyük kenti İstanbul'da Kürdistan bayrağı çekiliyorsa Kerkük'te niçin çekilmesin” sözleriyle savunurken Irak Türkmen Cephesi Genel Başkanı Erşat Salihi gelişmeleri değerlendirdi. Sözcü'den Saygı Öztürk'ün haberine göre Kerkük'ün ihtilaflı bir bölge olduğunu belirten Salihi şu açıklamaları yaptı:

“Kerkük'te, Kürdistan bayrağı asılırken, Türkiye dışında ne Irak hükümetinden ne de ABD'den bir ses çıkmadı. Kerkük Valisi ve onunla birlikte hareket edenler, PKK'yı pompalayıp Kerkük'ün her tarafına sözde bezlerini, örgüt başının fotoğraflarını astılar. Bunlara seyirci kalındı. Şimdi de Kürdistan bayrağının Kerkük'te resmi binalara asılmasıyla ilgili emir, Kerkük'ün geleceğini tehdit eden bir konudur. Yaşanan gerginlikle, Kerkük'te fiilen tehlikeli bir duruma gidildiğini gösteriyor. Mücadele etmemiz gerekiyor. Valiliğin, PKK'nın desteğiyle attığı adıma Kürt partileri de razı değil. Valilik, Kürdistan bayrağı astırınca, biz de caddelere, evlere Türkmen bayrağı asmaya başladık. Bize dokunana biz de kesinlikle dokunacağız. Vali en büyük desteğini PKK'dan alıyor. Bu istismara bir an önce son verilmesini istiyoruz. Aksi halde Kerkük'te istenmeyen olaylar yaşanır. Kerkük'ü bir Kürt şehri gibi göstermeye çalışı

TÜRKMENLER, BAYRAKLARIN ÖNÜNDE NÖBET TUTUYOR

Gençler Kerkük'ün her mahallesine ve sokağına Türkmen bayrağı asıyor. Yetkililer, Türkmen Cephesi ve partilerinin üzerine ateş açılırsa karşılık vereceklerini açıkladı. (Sözcü)