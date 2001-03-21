Tutuksuz yargılanan FETO'cu subaylar duruşmada tutuklandı

15 Temmuz darbe girişiminde Deniz Harp Okulu Komutanı Tümamiral Mesut Özel'in alıkonulmasına ilişkin 5'i tutuklu 2'si firari 9 subay hakkında açılan davada tutuksuz yargılanan 2 subayın tutuklanmasına karar verildi.



İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesinde yapılan duruşmaya, tutuklu sanıklar Kurmay Binbaşı Cüneyt Aydoğan, Üsteğmen İbrahim Halil Tekatlı, Üsteğmen İsa Demirbilek, Yüzbaşı Semih Barbaros Üstün ve Kurmay Binbaşı Zafer Gümüş ile tutuksuz sanıklar Üsteğmen Orhan Arı ile Yüzbaşı Ertürk Murat Cansaran katıldı. Emekli Tümamiral Mesut Özel de duruşmada müşteki olarak hazır bulundu.

SAVCI 2 TUTUKSUZ SUBAYIN DA TUTUKLANMASINI İSTEDİ

Duruşmada, Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık ve Milli Savunma Bakanlığı'nın celse arası katılma talebinde bulunduğu açıklandı. Daha sonra duruşmada kaçırılma olayına ilişkin 4 tanık dinlendi. Tanıkların dinlenilmesinin ardından tutuklu sanıklar ve avukatların talepleri alındı. Görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, tutuksuz sanıklar Ertürk Murat Cansaran ve Orhan Arı'nın suçun mahiyeti, delil durumu ve sanıkların kaçma şüphelerinin gözönünde bulundurularak tutuklanmasını talep etti.

TUTUKLU SAYISI 7'YE YÜKSELDİ

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık ve Milli Savunma Bakanlığı'nın katılma taleplerine kabul etti. Mahkeme, tutuksuz sanıklar Ertürk Murat Cansaran ve Orhan Arı'nın tutuklanmasına karar verdi. Davada tutuklu sayısı 7'ye yükseldi. Duruşma ertelendi.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılığınca hazırlanan iddianamede, şüphelilerden Mustafa Köroğlu, İbrahim Halil Tekatlı, İsa Demirbilek ve Semih Barbaros Üstün'ün üzerilerinde silah bulunduğu halde müştekiyi cebir ve şiddet kullanarak konutundan derdest ettikleri, rütbesini söktükleri, ellerini kelepçeledikleri ve ağzını bantlayarak Maltepe Askeri Cezaevi'ne götürdükleri, şüphelilerden Zafer Gümüş, Murat Cansaran ve Orhan Arı'nın da müştekiyi zorla cezaevine kapattıkları belirtildi. Deniz Harp Okulu Öğrenci Alay Komutanı olan şüpheli Uğur Yıldız ve Deniz Harp Okulu Akdeniz Öğrenci Tabur Komutanı olan şüpheli Cüneyt Aydoğan'ın ise Tümamiral Mesut Özel'in derdest edilerek 1. Ordu Komutanlığı 2. Sınıf Askeri Ceza ve Tutukevine kapatılması görevini planladıkları ve organize ettikleri kaydedildi.

3'ER KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET TALEP EDİLDİ

İddianamede tüm şüpheliler hakkında "Cebir ve şiddet kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs etmek", "cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Büyük Millet Meclisini ortadan kaldırmaya veya Türkiye Büyük Millet Meclisinin görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye teşebbüs eden ve cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etmek" suçlarından üçer kez ağırlaştırılmış müebbet, "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak" suçlarından ise 11 yıl 6 aydan 29'ar yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

İSTANBUL/DHA