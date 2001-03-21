Uğur Derin Dondurucu'nun sahipleri tahliye edildi

FETÖ/PDY operasyonları kapsamında tutuklanarak cezaevine konulan Uğur Derin Dondurucunun sahipleri Takmaklı kardeşler serbest bırakıldı.

15 Temmuz Darbe girişimi ardından FETÖ/PDY örgütü ile ilişkisi olduğu gerekçesiyle Nazilli’de gözaltına alındıktan sonra tutuklanan Uğur Soğutma Makinaları Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi sahipleri Ali Takmaklı ve Mehmet Takmaklı tahliye edildi.

Takmaklı kardeşlerin adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.



Ali ve Mehmet Takmaklı kardeşler, darbe girişiminden bir hafta kadar tutuklanmıştı. Uğur Soğutma'nın kurucularından ve eski ortağı Ünal Takmaklı ise geçtiğimiz kasım ayı sonunda, tutuklu bulunduğu cezaevinde, kalp krizi sonrası hayatını kaybetmişti.

Son dakika: Uğur Soğutma'nın kurucularından ve eski ortağı Ünal Takmaklı yaşamını yitirdi

60 YILDIR FAALİYET GÖSTERİYOR

Uğur Soğutma Nisan 1954'te Aydın Nazilli’de dondurma makineleri imalatıyla faaliyete başladı. 220 dönüm fabrikada 2 bini aşkın kişi çalışıyor.

Türkiye genelinde 850’nin üzerinde satış noktası bulunan Uğur Soğutma, sektöründe dünyanın sayılı şirketleri arasında yer alıyor.