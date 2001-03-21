Ukrayna'ya pasaportsuz seyahat bugün başladı

1.6.2017 - 10:02

Ukrayna ile Türkiye arasında pasaportsuz seyahat uygulamasının bugün resmen başlayacağı açıklandı.

Ukraynanın Ankara Büyükelçisi Andrey Sibiga, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Ukrayna ile Türkiye arasında çipli kimlik kartlarıyla karşılıklı pasaportsuz seyahat uygulamasının bugün resmen başlayacağını duyurdu.

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Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ukrayna Bakanlar Kurulu Arasında Vatandaşların Karşılıklı Seyahatlerine İlişkin Usullere Dair Anlaşma, 14 Mart 2017 tarihinde Ankarada Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk İşleri Genel Müdürü Büyükelçi Mehmet Samsar ile Ukraynanın Ankara Büyükelçisi Andriy Sıbiga tarafından imzalanmıştı.

Ukrayna, uygulamayı 17 Mayıs, Türkiye 20 Mayıs tarihinde onaylamıştı.

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