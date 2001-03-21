Ülkücü hareketin ak sakallısı Ahmet Er vefat etti

Ülkücü hareketin önemli isimlerinden Ahmet Er Hakk'a yürüdü!

Ülkücü hareketin önemli isimlerinden, Ahmet ER tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Ülkücü hareketin önemli isimlerinden Ahmet ER tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Türkiye’de, 27 Mayıs 1960 darbesi sonrası kurulan Milli Birlik Komitesi’nin (MBK) son üyesi emekli Yüzbaşı Ahmet Er tedavi gördüğü Manisa Akhisar Devlet Hastanesi'nde Hakk'a doğru yürüdü.

Ahmet Er Ağabeyimizin cenazesi 30 Mayıs Salı günü öğlen namazına müteakiben Manisa Sünnetçiler köyünden kaldırılacak. Biz de enpolitik ailesi olarak sevenlerine ve ailesine başsağlığı dileklerinde bulunuyoruz.

AHMET AĞBİ'Yİ, CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DA TELEFONLA ARAMIŞTI

Ülkücü gençliği tasavvufla buluşturan ülkesine büyük hizmetler etmiş olan büyük ülkü insanı Ahmet Er'i tüm sevenleri aylardır dualar ediyordu. Aynı zamanda Merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nun da danışmanlığını yapmış olan 90 yaşındaki Ahmet Er'i, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da unutmamış, kendisini telefonla arayarak "geçmiş olsun" dileklerini iletmişti.

Manisa’nın Akhisar ilçesine bağlı Sünnetçiler köyünde yaşayan Ahmet Er, Erdoğan ile arasında geçen telefon görüşmesinin ayrıntılarını enpolitik.com'a anlatmıştı.

Kadir şinaslığı ile bilinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ahmet Er'i hasta yatağında aramış, karşılıklı dualaların edildiği telefon görüşmesinde Cumhurbaşkanı, ülkücü hareketin önemli isimlerinden olan Er'in halini hatırını sorup, ona geçmiş olsun dileklerini ileterek "dualarımız sizinle" demişti. Ahmet Er ise devletin zirvesinin tüm bu iyi dileklerine "asıl bizim dualarımız sizinle Sayın Cumhurbaşkanım, yolunuz bahtınız açık olsun" diyerek karşılık vermişti. Herkese hakkını helal ettiğini söyleyen Er, herkesin de haklarını kendisine helal etmelerini de söylemişti.

Ahmet Er, 2014 yılında da rahatsızlanmış, Cumhurbaşkanı Erdoğan kendisini yine unutmamıştı. Er, o günü de şöyle anlatmıştı:

“Arkadaşlardan benim rahatsızlığımı duymuş geçmiş olsun dileklerini bana ulaştırdı. Bende teşekkürlerimle birlikte başarılar diledim. Bir de kendisi Cumhurbaşkanı olduğunun ertesi günü şöyle bir ifade kullanmıştı: ‘Cumhuriyetten sonra Cumhur ile devlet arasında mesafe artmaya başladı’ Ben bu sözü doğrunun doğrusu olarak kabul ettiğimi ve bundan ötürü kendisini tebrik ettiğimi söyledim. Devlet ile millet arasındaki bu mesafenin kapanması lazım. Devlet ve millet arasında git gide açılan bu mesafenin kapatılması konusunda karşılıklı fikir alışverişinde bulunduk. Ben çok memnun kaldım anlatılanlardan. Kendileri de çok memnun kaldı. Görüşme bu kadar sürdü.”

AK Parti Manisa Milletvekili Doç. Dr. Selçuk Özdağ da Ahmet Er'i unutmamış, hastaneye giderek kendisini bir kaç kere ziyaret etmişti.

Özdağ, kişisel twitter sayfasından Ahmet Er'i unutmamıştı. Özdağ attığı twetinde "12 Eylül, 1980 öncesi MHP Genel Başkan Yardımcılığı görevini yürüten, 12 Eylül Zindanlarında çile çeken, Merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nun danışmanlığını ifa eden Ahmet Er ağır hasta dua edin lütfen" diye yazmıştı.