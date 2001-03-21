Van-Çatak yoluna çığ düşme anı kamerada

19.3.2017 - 07:33

Van-Çatak yoluna düşen çığ, vatandaşlar tarafından saniye saniye böyle kaydedildi.

Çatak'tan Van merkeze doğru araçları ile seyir halinde olan vatandaşlar, yüksek dağlardan çığın geldiğini fark etmeleri üzerine araçlarını durdurarak çığın gelmesini beklediler. Araçtan inen bazı vatandaşlar cep telefonlarına sarılarak çığın ana yola düştükten sonra yol boyu ilerlediğini saniye saniye çektiler. Hem görüntü çektiler hemde araç sürücüsüne aracın geri çekmesi konusunda da uyarıda bulundular.

Bu arada Elektrik arızasına müdahale etmek isteyen VEDAŞ ekipleri, arızaya müdahale etmek için çığ nedeniyle kapanan yolun açılmasını beklemek zorunda kaldılar. Bölgeye sevk edilen çok sayıda iş makine ise çığın her iki tarafında çalışma yaparak yolu tek şeritten ulaşıma açtılar.

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