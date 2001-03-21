Vefatının 8. yılında Merhum Yazıcıoğlu'nun sevenleri kabri başına koştu

25.3.2017 - 14:51

Vefatının 8. yılında Merhum Yazıcıoğlu'nun sevenleri kabri başına koştu

Muhsin Yazıcıoğlu, vefatının 8’nci yılında kabri başında anıldı. Sevenleri Yazıcıoğlu’nu unutmadı.

8 yıl önce Kahramanmaraş'ta helikopterin düşmesi sonucu yaşamını yitiren BBP'nin merhum lideri Muhsin Yazıcıoğlu, Tacettin Dergâhı’nda bulunan kabri başında anıldı. Türkiye’nin dört bir yanından Yazıcıoğlu için gelen binlerce seveni, dua ve Kuran-ı kerim okudular.

“Sadece Türkiye değil, Türk dünyası kaybetti”

Yazıcıoğlu’nun kabrini ziyaret gelen vatandaşlardan Mürüvvet Acar, vefatının 8’nci yılına ilişkin şunları kaydetti:
“Şehit liderimizi anmak için buradayız. Bu işin çok karışık olduğunu düşünüyorum. Eğer suikastsa ki suikast diyoruz biz buna, bunun sadece Türkiye ayağı olmadığını düşünüyorum. Nasıl Turgut Özal’ın 20 yıl sonra zehirlendiği ortaya çıktıysa, bir gün mutlaka bunun çıkacağını düşünüyor ve ümit ediyoruz. Kaybedilmeyecek bir insandı. Kavga değil, barıştan yana bir insandı. Sadece Türkiye değil, Türk dünyası kaybetti.”

Benan Özben - Fatih Erdoğan

Yorumları Oku
Yorum Yaz
Gönderilen yorumlardan sadece yorum sahibi sorumludur. Yasal yaptırımlar nedeniyle yorum sahiplerinin IP adresleri kaydedilmektedir. Lütfen gönderdiğiniz yorumların içeriklerine dikkat ediniz.
    Daha Fazlasını Görmek için Tıklayınız
    Diğer Haberler
    Çok Okunanlar
    Çok Okunanlar
    • Haber Vitrini
    Son Yorumlananlar
      Gündem Ekonomi Asayiş Spor Magazin Dünya Sağlık Eğitim Bilim Medya
      BİZE ULAŞIN
      SOSYAL MEDYA
      Hakkımızda/Künye
      • Sahibi : İntervizyon Prodüksüyon Organizasyon San.Tic.Ltd.Şti.
      • Kuruluş : 21 Mart 2001
      • Genel Yayın Yönetmeni :Metin ÖZER
      ihlas haber ajansı
      2002’den Gümüze Kesintisiz Yayın.
      Haber Vitrini’nde yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz.
      Tasarım Teknobay
      Hosting Türkticaret