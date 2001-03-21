Vefatının 8. yılında Merhum Yazıcıoğlu'nun sevenleri kabri başına koştu

Muhsin Yazıcıoğlu, vefatının 8’nci yılında kabri başında anıldı. Sevenleri Yazıcıoğlu’nu unutmadı.

8 yıl önce Kahramanmaraş'ta helikopterin düşmesi sonucu yaşamını yitiren BBP'nin merhum lideri Muhsin Yazıcıoğlu, Tacettin Dergâhı’nda bulunan kabri başında anıldı. Türkiye’nin dört bir yanından Yazıcıoğlu için gelen binlerce seveni, dua ve Kuran-ı kerim okudular.

“Sadece Türkiye değil, Türk dünyası kaybetti”

Yazıcıoğlu’nun kabrini ziyaret gelen vatandaşlardan Mürüvvet Acar, vefatının 8’nci yılına ilişkin şunları kaydetti:

“Şehit liderimizi anmak için buradayız. Bu işin çok karışık olduğunu düşünüyorum. Eğer suikastsa ki suikast diyoruz biz buna, bunun sadece Türkiye ayağı olmadığını düşünüyorum. Nasıl Turgut Özal’ın 20 yıl sonra zehirlendiği ortaya çıktıysa, bir gün mutlaka bunun çıkacağını düşünüyor ve ümit ediyoruz. Kaybedilmeyecek bir insandı. Kavga değil, barıştan yana bir insandı. Sadece Türkiye değil, Türk dünyası kaybetti.”

Benan Özben - Fatih Erdoğan