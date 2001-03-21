Washington’da DEAŞ ile mücadele Dışişleri Bakanları Toplantısı

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, DEAŞ ile mücadele Küresel Koalisyon Dışişleri Bakanları Toplantısı’nda yaptığı konuşmada ABD’nin DEAŞ ve El Kaide üzerindeki baskısını arttıracağını söyledi.

ABD’de 68 ülkenin katılımı ile DEAŞ ile mücadele Küresel Koalisyon Dışişleri Bakanları Toplantısı Washington’da başladı. Toplantıda Türkiye’yi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu temsil ediyor. ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, törende yaptığı konuşmasında DEAŞ ile mücadelenin ABD’nin Orta Doğu’daki en önemli hedefi olduğunu bildirdi. Tillerson, “Orta Doğu’da çeşitli zorluklar var. Ama DEAŞ’ı mağlup etmek, ABD’nin bölgedeki ilk hedefi. En önemli konuya odaklanmalıyız” dedi.

ABD’nin DEAŞ ve El Kaide üzerindeki baskısını arttıracağını kaydeden Tillerson, başarılı istikrarın milyonlarca insanın gündelik hayatını da geliştireceğini sözlerine ekledi.