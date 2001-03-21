Yargı darbesi!.. Bir günde 300 FETO'cu tahliye edildi

31.3.2017 - 21:50

Türkiye genelinde bir günde 300 Fethullahçı sudan gerekçelerle tahliye edildi. Tahliye edilenler arasında Erdoğan'ı asmak için ekrandan ip sallayan solcu görünümlü Fethullahçı Gökçe Fırat da var. 300 Fethullahçının tahliyesi örgüt mensupları ile Pansilvanya'da sevinç çığlıklarıyla karşılandı.

Fetullahçı Terör Örgütü’nün medya yapılanmasına ilişkin 29 sanıklı davada, aralarında Ordu göreve ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı idamla tehdit eden dergi kapaklarına imza atan Gökçe Fırat da aralarında bulunduğu 21 tutuklu sanığın tahliye edilmesine karar verildi.

Bu karar sosyal medyada skandal tahliyeler şeklinde yorumlandı. FETÖ’nün “bahar” mesajları verdiği bir dönemde alınan bu kararla Türkiye çapında FETÖ’cü teröristleri cezaevlerinden çıkarmaya yönelik FETÖ’cü yargının bir kamizake saldırısından söz ediliyor.

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