Yazıcıoğlu'nun helikopterini sökenler Erdoğan suikastçisi çıktı

Darbe Komisyonu Başkan Yardımcısı’nın açıkladığı skandala bak!

Muhsin Yazıcıoğlu’nun öldüğü helikopterden parça söken iki asker tutuklandı, tahliye oldu... O iki asker Erdoğan’a suikast timinde yer aldı. İşin acısı, AKP’li üyenin isteğine rağmen bu bilgi rapora konulmadı..

Muhsin Yazıcıoğlu'nun öldüğü helikopterden parça söken iki asker tutuklandı, tahliye oldu… O iki asker Erdoğan'a suikast timinde yer aldı. İşin acısı, AKP'li üyenin isteğine rağmen bu bilgi rapora konulmadı

KOMİSYONUN AKP'li üyesi Selçuk Özdağ şunları söyledi: “Yazıcıoğlu ile ilgili bilgilerin raporda yer almasını istedim. Ancak bunlar raporda yer almayınca nedenini sordum.”

BAŞKAN PETEK GÖZDEN KAÇIRMIŞ

“BAŞKAN (AKP'li Petek), ‘gözden kaçmış' dedi. Ayrıca cemaatlerle ilgili yazdıklarım da raporda yok. Türkiye'nin yolu, Cumhuriyet, demokrasi ve laikliktir.”

AKP'Lİ ÖZDAĞ'DAN DARBE KOMİSYON BAŞKANI PETEK'E SUÇLAMA

Yazıcıoğlu'nu rapora sokmadı

TBMM 15 Temmuz Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu'nun raporu, muhalefetin yanında AKP'li üyeleri de memnun etmedi. Komisyon Başkanı Reşat Petek'in, Komisyon Başkan Yardımcısı AKP'li Selçuk Özdağ'ın, Muhsin Yazıcıoğlu'nun hayatını kaybettiği helikopter kazası ile ilgili değerlendirmesini rapora koymadığı ortaya çıktı. “Yazdıklarım neden raporda yok” sorusuna Petek'in “Gözden kaçmış” karşılığını verdiğini söyleyen Özdağ, şunları anlattı: “Rahmetli Yazıcıoğlu'nun helikopterinin bazı parçalarını söken iki görevli, tutuklanmış ve daha sonra tahliye edilmişti. Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ı, Marmaris'ten almaya giden ekipte de parçaları söken bu iki görevlinin bulunduğunu biliyoruz. Raporda yer almadı. Yeniden yazıp nihai raporda yer almasını istedim.” Özdağ, Hrant Dink cinayeti ile ilgili ifadelerin raporda yer almadığına da dikkat çekti.