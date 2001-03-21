Yuh yani!.. Fethullah haininin pasaportu hala iptal edilmemiş

Danıştay 10. Dairesi’nce, Fetullah Gülen’in yeşil pasaportunun 2014’te iptaline ilişkin, avukatları tarafından yapılan “karar düzeltme” başvurusu reddedildi. Yeşil pasaport verilmesine ilişkin kriterleri taşımayan FETÖ elebaşının, gerçeğe aykırı bilgi ve belgelerle 1990’da başvurusunu yaptığı yeşil pasaportunu aynı gün aldığı ve 24 yıl boyunca kullandığı belirlendi.

Fetullahçı Terör Örgütü lideri Fetullah Gülen’in, gerekli kriterleri taşımamasına rağmen 1990’da çıkarttırdığı hususi damgalı pasaportunun (yeşil pasaport) 2014’te iptal edilmesiyle ilgili yasal süreçte sona gelindi.

Hakkında terör örgütü üyeliğinden yakalama kararı çıkarılan Gülen’in avukatı firari Nurullah Albayrak’ın, FETÖ elebaşı Gülen’in usulsüz pasaport almasına ilişkin hukuki süreçte, Erzurum Valiliğinin iptal kararını hukuka uygun bulan Danıştay 10. Dairesi kararına karşı düzeltme isteminde bulunduğu ortaya çıktı.

FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişiminden önce karar düzeltme isteminde bulunan Albayrak’ın başvurusunu, Danıştay 10. Dairesi karara bağladı. Daire, karar düzeltme istemini reddetti. Dosya, Erzurum 2. İdare Mahkemesine gönderilecek.

GÜLEN’İN YEŞİL PASAPORT ALMA SÜRECİ

Çanakkale İl Müftülüğü emrinde vaiz iken, 20 Mart 1981’de istifa ederek devlet memurluğundan ayrılan ve böylece Emekli Sandığı ile ilgisi kesilen terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen, özel sektörde bir süre işçi olarak çalışıp, 1 Şubat 1990’da Sosyal Sigortalar Kurumu’ndan aylık bağlanarak “işçi emeklisi” olduktan sonra 7 Kasım 1990’da hususi damgalı pasaport almak için Emniyet’e başvurdu.

Diyanet İşleri Başkanlığı’nca aynı gün, Emniyet Genel Müdürlüğüne Gülen ile ilgili, “6. derece kadrodan 5. derecenin 7. kademesinden maaş almakta iken, Başkanlığımız Çanakkale Merkez Vaizliğinden 20 Mart 1981 tarihinde emekliye ayrılan Fetullah Gülen’in bugün görevde olan emsalleri 3. derecenin 1. kademesinden maaş almaktadırlar” şeklinde bilgi verildi.

Bu yazıya dayanılarak yine aynı gün Emniyet Genel Müdürlüğünce davacı adına Pasaport Kanunu’nun ek 4. maddesi uyarınca hususi damgalı pasaport düzenlendi.

Pasaport düzenlendikten sonra Gülen’in yurt dışına çıkmasında sakınca olup olmadığı konusu da araştırıldı. Terörle Mücadele Daire Başkanlığının 13 Kasım 1990 tarihli yazısıyla Gülen’in, “pasaport talebinin yerine getirilmesinin uygun görüldüğü” Yabancılar Hudut İltica Daire Başkanlığı’na bildirildi.

Gülen’in farklı tarihlerde yaptığı başvurular üzerine, Diyanet İşleri Başkanlığının 7 Kasım 1990 tarihli yazısına dayanılarak, hususi damgalı pasaportunun süresi de uzatıldı. Bu pasaport, Gülen’in avukatının 24 Mayıs 2011’de yaptığı yenileme başvurusu üzerine iptal edildi ve Gülen adına 2 Haziran 2011 tarihli yeni bir yeşil pasaport düzenlendi.

Bazı basın yayın organlarında 3 Mart 2014’te çıkan “gerçeğe aykırı bilgi ve belgelerle Gülen’e hususi pasaport verildiği” yönündeki haberler üzerine, Emniyet Genel Müdürlüğünce araştırma başlatıldı. Araştırma sonucunda 26 Mart 2014 tarihli raporda, “Diyanet İşleri Başkanlığının 11 Kasım 1990 tarihli yazısında yer alan bilgilerin davacının özlük dosyasında yer alan bilgilerle örtüşmediği, yazıdaki bilgilerin gerçeği yansıtmadığı” tespit edildi.

Bunun üzerine, Gülen adına düzenlenen 2 Haziran 2011 tarihli yeşil pasaport, Erzurum Valiliğinin 28 Mart 2014 tarihli işlemiyle iptal edildi. İptal kararına karşı Erzurum 2. İdare Mahkemesinde dava açıldı ve mahkeme bu kez valilik işlemini iptal etti.

Valiliğin, İdare Mahkemesi kararına itiraz etmesi üzerine dosya, Danıştay 10. Dairesine geldi. Danıştay 10. Dairesi, 20 Kasım 2014’te, Valiliğin pasaport iptal kararında yasaya aykırılık görmeyerek İdare Mahkemesinin kararını bozdu. Danıştay 10. Dairesi’nin bozma kararında, şu tespitler yapıldı: “Emekli Sandığından emekli olmayan veya kamu görevinden çekildikten sonra Sosyal Sigortalar Kurumuyla ilgilendirilip, Sosyal Sigortalar Kurumundan emekli aylığı bağlanmak suretiyle Emekli Sandığı ve devlet memurluğu kadro dereceleriyle ilgisi kesilen davacının, Pasaport Kanunu’nun hususi damgalı pasaport verilmesine ilişkin hükümleri kapsamında bulunmadığı açıktır. Davacının ve Diyanet İşleri Başkanlığının gerçeğe uygun olmayan beyanlarına dayanılarak 7 Kasım 1990 tarihli düzenlenip daha sonra 2 Haziran 2011’de yenilenen hususi damgalı pasaportun iptal edilmesine ilişkin Erzurum Valiliği işleminde Pasaport Kanunu’na aykırılık görülmemiştir. Sigorta emeklisi olmayıp Emekli Sandığıyla ilgisini devam ettirmesi halinde de davacının, en son 6. derecenin 7. kademesinde iken ayrıldığı devlet memurluğu görevinde geçirdiği hizmet süresi itibarıyla da emsali ancak 4. derecenin 1. kademesinde olacağı için Pasaport Kanunu’nun ek 4. maddesinden yararlanması mümkün değildir.”

Danıştay 10. Dairesince son olarak bu karara yönelik, FETÖ elebaşı Gülen’in avukatları tarafından yapılan karar düzeltme başvurusu da reddedildi.