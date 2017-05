Yükü iyilik olmuş Klas hamal

Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde yaşıyor, 20 yıldır hamallık yaparak hayatını kazanıyor. Yükü ağır ama yüreği büyük. Gerçek adını bilen yok ama o kendisine ‘Ateş Holding’in sahibi’ diyor. Kariyerini de ‘Klas Hamal’ diye özetliyor. Her ay bir günlük yevmiyesini hayır kurumlarına bağışlıyor.

İSMİNE, 154 yıldır babası ya da annesi hayatta olmayan çocuklara eğitimde fırsat eşitliği sunan Darüşşafaka Eğitim Kurumları’nın bağışçı listesinde rastladık. Mehmet Ateş 45 yaşında yalnız bir adam. Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde yaşıyor, 20 yıldır hamallık yaparak hayatını kazanıyor. Her ay, bir günlük kazancının tümünü farklı bir sivil toplum kuruluşuna bağışlıyor. Kendi ifadesiyle ‘Ateş Holding’in sahibi. Gerçek adını kimse sormuyor. Ama “Hamal Ateş” deyince Kandıra’da tanımayan yok. Fakirliğin de tanımı onda, zenginliğin de. Kariyerini “Klas Hamal” diye özetleyip zirveye oturtmuş. Anlamı, işini en güzel yapan insan demekmiş. Kartvizitinde şöyle yazıyor: “Legal olan ve güç gerektiren her türlü hamaliye işleri itina ile yapılır.”



HAMAL VE 3 ÖĞRENCİSİ

Hamal Ateş ve ekibindeki üç öğrenci, o gün kazandıkları toplam 220 lirayı yetim ve öksüz çocukların eğitimine destek olmak için bağışlamıştı. Ateş ve ekibi, yılın 12 ayı için 12 ayrı STK belirlemiş. Her ay bir kura çekip, çıkan STK’ya o ay içinde bir günün kazancını bağışlamaya karar vermişler. Darüşşafaka’dan sonra sıradaki kurum Yeşilay olacak. Amaçları, içlerinden kopup gelen bu girişimle büyük şirketlere ya da zengin işadamlarına örnek olmak. Çünkü kendi ifadeleriyle iyilik böyle yayılacak, dünya böyle böyle kurtulacak.



Mehmet Ateş geçtiğimiz yıl başlamış bağış projesine. “Bedenimin zekatı olsun” diye başlattığı kişisel sosyal sorumluluk projesinin yarattığı kelebek etkisini, “Türk insanı iyidir. Önemli olan o iyiliği ateşleyebilmek” diye ifade ediyor.



OKUMAZLARSA HAMAL OLURLAR

Mehmet Ateş, Göçmen Mahallesi’ndeki komşu çocuklarına da bu işi öğretmiş. Yanında 13-14 yaşında başlayıp, askere kadar harçlıklarını çıkarmak için çalışan “Beşinci nesil” dediği “Kıdemli öğrenci hamalları” tanıştırırken, lafı onlara işittiriyor: “Okumazlarsa son ihtimal hamal olurlar.”



Bu ay, kazandıkları bir günlük yevmiyelerini Darüşşafaka’ya bağışlayan ‘Ateş Holding’in üyeleri Miraç, Emirhan ve Doğukan, akranları gezip tozarken okul çıkışı, hafta sonu, yaz tatilinde hamallık yapıyor. Hem de hiç yüksünmeden. Hatta eğleniyorlar binlerce tuğlayı taşırken. Yarışıyorlar önce kim bitirecek diye.



BAĞIŞ LİSTESİ

‘KLAS Hamal’ Mehmet Ateş ve ekibi yılbaşından bu yana her ay bir kuruluşa bağış yapıyor. Her ay kurayla belirledikleri kuruluşa o günkü yevmiyelerini bağışlamaya başlayan ekip, ocak ayında Kandıra’da yerel bir yardım derneği olan Kandıra Gülsima Yardım Derneğine 230 lira; şubat ayında Bursa Kanserle Savaş Derneği’ne 315 lira; mart ayında Mehmetçik Vakfı’na 335 lira; nisan ayında Darüşşafaka’ya 220 lira; bu ayın 25’inde de o günkü kazançlarının tamamını Yeşilay’a bağışladılar.



SEVİNDİREN İLK 15 TL

Miraç Cebeci (17), Kandıra İmam Hatip Lisesi öğrencisi. İtfaiyeci olmak istiyor. İki yıldır hamallık yapıyor. “5-10 lira harçlık alırken, cebimize 30 lira girince ‘Zengin olduk’ dedik, devam ettik” diyor gülerek. Emirhan Yılmaz (16) ve Zafer Dönmez (18) ise Kandıra Anadolu Teknik Lisesi’nde okuyor. Emirhan da hamallığın ilk günü 15 lira kazanınca sevinçten havalara uçmuş ‘Zenginim’ diye. Zafer tatil günlerinde hamallık yapıp evin geçimine katkıda bulunuyor.

Fatma AKSU