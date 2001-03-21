Yunanistan'da Beyazıt Camii'nde yangın çıktı

Yunanistan'da bulunan ve Avrupa'daki en eski Osmanlı camisi olan Beyazıt Camisi sabaha karşı meydana gelen yangında büyük zarar gördü.

Ajanslarda yer alan habere göre, sabaha karşı çıkan yangında, iç kısımlarının büyük bölümü ahşap olan Beyazıt Camisi'nin özellikle tavanının büyük zarar gördüğü belirtiliyor.

Yangına 50'den fazla itfaiye görevlisi müdahale etti.

Caminin minaresinin çökmesinin de önlendiği belirtildi.

'KUNDAKLAMA İZİNE RASTLANMADI'

Yunan haber ajansı ANA-MPA, saat 03.00 sıralarında başlayan yangına, camide yangından birkaç saat önce yapılan restorasyon çalışmaları sırasında kullanılan elektrik kaynağından çıkan kıvılcımların yol açtığının tahmin edildiğini bildirdi.

Batı Trakya Bölgesi itfaiye şefi Nathanail Rigas da henüz kundaklama izine rastlamadıklarını açıkladı.

22 METRELİK MİNARESİ VAR



Beyazıt Camii, 14. yüzyılın sonlarına doğru Sultan I. Beyazıt'ın emriyle inşa edilmeye başlandı ve Sultan I. Mehmet tarafından 1420 yılında caminin inşası tamamlandı. Aynı yılın Mart ayında caminin ana girişindeki levhada da belirtildiği gibi, Beyazıt'ın oğlu Sultan Mehmet caminin açılışını gerçekleştirdi. Neredeyse 1 dönümlük alana yayılan tarihi cami, kare şeklinde bir ibadet alanından ve 22 metrelik bir minareden oluşmaktadır. 1970 yılında yaşanan afet sonrasında, görkemli minarenin bir bölümü yıkıldı.Kültür Bakanlığı'nın yapmış olduğu incelemeler sonucunda, tarihî camide çatlak, boşluk ve küf oluştuğu tespit edilirken, bunların caminin depremlerden aldığı hasar, çevre etkileri ve caminin inşasında kullanılan malzemelerin eskimesi gibi nedenlerden kaynaklandığı belirtildi.



Son yıllarda ise Yunan Kültür Bakanlığı 4 milyon Avroluk bir proje ile caminin restorasyon çalışmalarına başlamıştı.

'CAMİ DERHAL ONARILACAK'

Bir radyo programında açıklama yapan Yunanistan Dışişleri Bakanı Yardımcısı Yannis Amanatidis "Meydana gelen zararların derhal onarımı ve bakımına başlayacağız" dedi.

Yunan Arkeologlar Derneği de yaptıkları açıklamada konunun takipçisi olacaklarını belirterek derhal zararın onarılmasını ve yangına yol açan sorumluların bulunmasını talep etti.