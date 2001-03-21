Yunanistan eski başbakanı bombalandı

Yunanistan eski başbakanı Lucas Papademos''a bombalı zarfla saldırı düzenlendi. Saldırıda Lucas Papademos ve şoförü yaralandı.Yunanistan'da 2011'de geçici başbakanlık yapan Papademos, yollanan bir bombalı zarfı açması sonucu yaralandı. Bombalı zarfı aracında açtığı öğrenilen Papademos'un ağır yaralı olduğu belirtildi.

Habertürk TV Atina Temsilcisi Taki Berberakis'in aktardığı bilgiye göre Papadimos, 18.40'ta makam aracında yanında bankacılarla birlikteydi. Kendisine gönderilen bir zarfı aracında açtı ve bomba patladı. Bomba ellerinde ve ayaklarında patladı. Berberakis, Papadimos'un ağır yaralı olduğu belirtti. Papadimos, 2011-2012 arasında 6 aylık bir süre başbakanlık yapmıştı. Bombalı zarflar Yunanistan'da sık görülen bir eylem daha önce başka Yunan milletvekillerine de gönderilmişti.