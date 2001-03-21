Zekeriya Kuzu, '1 numarayı almaya gidiyoruz' demiş

28.3.2017 - 00:13

İzmir'de FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin 270 sanığın yargılandığı davada ifade veren Çiğli 2. Ana Jet Üs Komutanı Tümgeneral Kubilay Selçuk'un eski emir astsubayı Enis Çakır, "Zekeriya Kuzu kahraman gözüyle tanıtılıyordu. "Zekeriya Kuzu bana, '1 numarayı almaya gidiyoruz. Çok soru soruyorsun,  konuşmaktan ağzım yanıyor' dedi" ifadesini kullandı.

İzmir'de Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe  girişimine ilişkin davada tutuksuz yargılanan, dönemin Çiğli 2. Ana Jet Üs  Komutanı Tümgeneral Kubilay Selçuk'un eski emir astsubayı Enis Çakır savunma  yaptı.  FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in bir numara olduğu 270 sanıklı davanın  görülmesine Aliağa Ceza İnfaz Kurumu Kampüsü'ndeki salonda devam edildi.İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesinde Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi  (SEGBİS) ile kaydedilen duruşmaya bazı tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf  avukatları katıldı. Tutuksuz sanık Çakır, SEGBİS aracılığıyla katıldığı duruşmada darbe  girişimi gecesi çağrılması üzerine üsse geldiğini, Marmaris ilçesine giden  Muharebe Arama Kurtarma (MAK) timlerine telsiz tedarik ettiğini söyledi.

ZEKERİYA KUZU KAHRAMAN GİBİ KARŞILANDI...

 Çiğli 2. Ana Jet Üs Komutanlığının "üs imamı" olarak anılan eski  Astsubay Zekeriya Kuzu'nun darbe girişimi gecesi saat 23.30'da kendisini  arayarak, "MAK deposunda ne kadar telsiz varsa getir. Komutanın kesin emri."  dediğini anlatan Çakır, bunun üzerine üsse gidip MAK deposundan aldığı  telsizlerden birini eski Binbaşı Taner Berber'e, diğerini de Kuzu'ya verdiğini  belirtti.  Çakır, pistte kendi personeli haricinde karacı ve denizci birçok  askerin bulunduğuna dikkati çekerek, eski general Gökhan Sönmezateş'in askerlere,  "Üst düzey terörist alınacak, operasyon var." dediği beyanında bulundu.

Kuzu'ya sürekli ne olduğunu sorduğunu kaydeden Çakır, şunları anlattı: "Zekeriya Kuzu, bana '1 numarayı almaya gidiyoruz. Çok soru  soruyorsun, konuşmaktan ağzım yanıyor.' dedi. O gece eve gitmek için yola çıktım  ama izin verilmedi. Sonra Ramazan Elmas geldi, 'Polislerle görüşeceğim.' şeklinde  konuşması oldu. 'Arkadaşlar, her şeye hazırlıklı olun, çatışma çıkabilir.' dedi.  Kanım çekildi. Ardından odada beklemeye başladım. Komutanlarımızın başarılı  çalışmaları vardı, konduramıyorsun. 'Üst düzey terörist' lafından etkilendik.  Milli değerlere ilişkin konuşmaları vardı. 'Vatan, millet, bayrak için operasyona  gidiyoruz.' denildi. Zekeriya Kuzu kahraman gözüyle tanıtılıyordu,  konduramıyorsun."

  FETÖ üyesi olduğu yönündeki suçlamalarla ilgili de savunma yapan  Çakır, samimi duygularla geçmişini anlattığını dile getirdi. 

BEKARSAN YÜZDE 20 EVLİYSEN YÜZDE 10

 Ortaokulda ders çalışmak için "abi"lere gitmeye başladıklarını ifade  eden Çakır, "Okul müdürü yönlendirdi. Derslerimizde yardımcı oluyorlardı. Her  dönem değişiyordu. Başka abiler geliyordu. Fetullah Gülen CD'leri  izlettiriyorlardı. Saf ve temiz duygularımızla bu yapının içinde bulunduk. 2011  yılına kadar devam etti. Eşim karşıydı, görüşmemi istemiyordu." diye konuştu.  Mahkeme Başkanı'nın, "Himmet verir miydin?" sorusu üzerine Çakır, "İlk  maaşımdan verdim. Bekarsan maaşının yüzde 20'si, evliysen yüzde 10'unu verirdin.  '40 bin liranın üzerinde araca binmeyeceksin, yapmazsanız şefkat tokadını  yersiniz.' diye göz korkutuyorlardı." yanıtını verdi.

  Savcının bir dolarlık banknotlarla ilgili sorusu üzerine Çakır,  "Dağıtılan bir dolarların Fetullah Gülen'in kitaplarının satışlarından elde  edildiğini anlatıyorlardı. Amerika'ya onu ziyarete gidenler olduğunda onların  aracılığıyla gönderilirmiş. Telif haklarından olduğunu söyleniyor." ifadelerini  kullandı.
 

Yorumları Oku
Yorum Yaz
Gönderilen yorumlardan sadece yorum sahibi sorumludur. Yasal yaptırımlar nedeniyle yorum sahiplerinin IP adresleri kaydedilmektedir. Lütfen gönderdiğiniz yorumların içeriklerine dikkat ediniz.
    Daha Fazlasını Görmek için Tıklayınız
    Diğer Haberler
    Çok Okunanlar
    Çok Okunanlar
    • Haber Vitrini
    Son Yorumlananlar
      Gündem Ekonomi Asayiş Spor Magazin Dünya Sağlık Eğitim Bilim Medya
      BİZE ULAŞIN
      SOSYAL MEDYA
      Hakkımızda/Künye
      • Sahibi : İntervizyon Prodüksüyon Organizasyon San.Tic.Ltd.Şti.
      • Kuruluş : 21 Mart 2001
      • Genel Yayın Yönetmeni :Metin ÖZER
      ihlas haber ajansı
      2002’den Gümüze Kesintisiz Yayın.
      Haber Vitrini’nde yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz.
      Tasarım Teknobay
      Hosting Türkticaret