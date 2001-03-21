Zengin Arapların satın alamadığı tek hayvan: Sivas Kangalı

25.3.2017 - 12:31

Sivas Kangalı, yırtıcı ve vahşi hayvan besleme meraklısı zengin Arapların çok isteyip alamadıkları tek hayvan.

Son zamanlarda zengin Araplar arasında gelişen yırtıcı ve vahşi hayvan besleme merakı Sivas’a kadar uzandı. Çok sayıda zengin Arap, Sivas’ta yetiştirilen Kangal cinsi köpeklerden satın almak için yoğun başvuruda bulundu. Ancak bu talepleri karşılanmadı. Nedeni ise Sivas Kangalı'nın, tescilli ve koruma altında ki ırklar arasında yer alması.

Konuyla ilgili bilgi aldığımız Sivas İl Özel İdaresi Seçkin Irk Kangal Köpeği Eğitim ve Üretim Merkezi Sorumlusu Hüseyin Yıldız, Araplardan gelen yoğun talebi doğrulayarak, koruma altında olan türlerden olduğu için gerçek kangal ırkı köpeklerin yurt dışına çıkartılmasının yasak olduğunu hatırlattı.

Yıldız yaptığı açıklamada, “Sivas Kangal ırkının membasıdır. Sivas kangal ırkı koyunu ile kangal ırkı köpeği ile bütünleşmiş bir marka değere sahiptir. Bu uluslararası bir marka değeridir. Bu nedenle Kangal köpeği dünyada yoğun bir rağbet görmektedir. Dünyadan gelen talep çok fazla. Arabistan ve katar gibi ülkelerden yoğun talep var. Araplardan gelen yoğun bir talep var. Ancak gerçek Kangal ırkı köpeklerin ülkeden çıkışı yasak. Aslında bu ırkın Dünyada çok daha popüler hale gelebilmesi için yasak esnetilebilir.” dedi.

Kurtlardan daha zeki

Yıldız, Kangal ırkı köpeklerin zekası ile kurtlarla baş edebilen tek tür olduğunu ifade edip, “Kangal, bir avcılığını en iyi bilen, bir kurtlara karşı koyabiliyorsa bu demektir ki Kangal ırkı, Kurt’un stratejisini bozacak kadar güçlü, onu alt edecek kadar kuvvetli, ondan daha zeki ve onu tehdit edebilecek bir ırktır.” dedi.

Bilindiği gibi koruma altında ki hayvanların yurt dışına çıkışı özel izin gerektiriyor. 2005 yılında yapılan bir yasal düzenleme ile Van kedisi, Ankara kedisi, Kangal köpeği, Artvin engerek yılanı ve yaban koyununun yurt dışarısına çıkartılması ise yasak.

Göktürk Fırat - Hakan Kaleli

 

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