Zeytinliklerle ilgili flaş son dakika gelişmesi

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş üretim Paketi'nin ikinci maddesi olan zeytinlikle ilgili düzenleme komisyona çekileceğini açıkladı. Böylece zeytinliklerle ilgili düzenleme geri çekildi ve tasarı komisyonda yeniden görüşülecek

Başbakan Binali Yıldırım'ın önceki gün grup toplantısında "Eğer üstün kamu yararı varsa bu gerçekleşecek" sözleriyle düzenlemede değişiklik yapılabileceğinin sinyalini vermesinin ardından taraflar dün Meclis'te bir araya geldi. AK Parti Grup Yönetim Kurulu Salonu'nda yapılan toplantıya Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, AK Parti Grup başkanvekilleri Mustafa Elitaş ve Mehmet Muş ile sektör temsilcileri katıldı.

ÖNERİLER GÖRÜŞÜLDÜ

Edinilen bilgilere göre toplantıda, zeytincilerin tamamen hükümet tasarısından çıkarılmasını istediği düzenlemede değişiklik yapılması gündeme geldi. Buna göre söz konusu düzenleme ya daha sonra yeniden düzenlenmek üzere tasarıdan çıkarılacak ya da tasarı üzerinde değişikliğe gidilecek. Öne çıkan çözüm önerilerinden biri ise zeytinlik bölgelerini etkileyecek sanayi tesislerinin önceden ilan edilmesi ve zeytinliklerde kurulacak sanayi tesislerine ilişkin kararı alacak 11 kişilik kurulda sektörden temsilcilerin de yer alması.