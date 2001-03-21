'Burak Özçivit-Fahriye Evcen çifti mecburiyetten ayrıldı'

Almanya'da 20 gün önce Fahriye Evcen ile nişanlanan Burak Özçivit'in, evlilik planları yaptığı güzel oyuncunun akrabaları yüzünden mecburiyetten baba evine gittiği iddia edildi.

Sabah Gazetesi'nden Bülent Cankurt'un, "Burak Özçivit Evi Terk Etti" başlıklı yazısı şöyle:

"Ünlü oyuncular Fahriye Evcen ile Burak Özçivit, aybaşında Evcen'in ailesinin yaşadığı Almanya'da evlilik yolunda ilk adımı atıp nişanlanmıştı. Ancak daha 20 gün önce ilişkilerini resmiyete döken çiftin ayrıldığını öğrendim! Hatta Burak Özçivit, geçen hafta pılıyı pırtıyı toplayıp Fahriye Evcen ile birlikte yaşadıkları İstinye'deki evi terk etmiş ve Acıbadem'deki baba ocağına gitmiş.

BABASI VE AMCASI GALAYA GELDİ

Hemen yanlış anlaşılmasın; mutluluktan ayakları yere basmayan ve Haziran sonunda evlilik planları yapan çiftin ayrılığı tamamıyla mecburiyetten... Hatırlarsanız Fahriye Evcen ile Burak Özçivit, iki yıl önce aynı evde yaşamaya karar vermişti. Burak Özçivit de, Ulus'taki evini mobilyalarla birlikte kiraya verip Fahriye Evcen'in İstinye'deki evine taşınmıştı. Ancak Fahriye Evcen'in ailesi, kızlarının başrollerini Murat Yıldırım ile paylaştığı 'Sonsuz aşk' filminin geçen haftaki galasına katılmak için İstanbul'a gelince işler karışmış. Fahriye Evcen, galaya katılmak ve bir süre İstanbul'da tatil yapmak için gelen babası Ramazan Evcen ile amcası ve yengesi Necmi-Sanün Evcen'i evinde ağırlamak isteyince, Burak Özçivit'e mecburen yol görünmüş."