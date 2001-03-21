'Çocuklar Duymasın'ın 'Duygu'su evlendi

6.6.2017 - 01:09

Çocuklar Duymasın dizisi ile ismini duyuran 28 yaşındaki oyuncu Ayşecan Tatari, Şehir Tiyatroları'nda oyuncu olan Edip Tepeli ile New York'ta nikah masasına oturdu.

İlişkilerinde bir yılı geride bıraktıktan sonra ailelerini tanıştıran 'Çocuklar Duymasın'ın 'Duygu'su Ayşecan Tatari ve Edip Tepeli evlendi. New York'ta gözlerden uzak nikah masasına oturan çift müjdeli haberi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Aile dostları ve yakın arkadaşlarının katıldığı sade bir törenle dünyaevine giren çift mutluluk pozlarını sosyal medya üzerinden sevenleriyle paylaştı. Kısa sürede binlerce beğeni alan fotoğraflara 'tebrik' mesajları yağdı. Ayşecan Tatari nikahın ardından sosyal medya hesabındaki ismine eşinin soyismini eklemeyi ihmal etmedi.

'Çocuklar Duymasın'ın 'Duygu'su

Haberin Fotoğrafları
Haberin fotoğrafları için tıklayınız
Yorumları Oku
Yorum Yaz
Gönderilen yorumlardan sadece yorum sahibi sorumludur. Yasal yaptırımlar nedeniyle yorum sahiplerinin IP adresleri kaydedilmektedir. Lütfen gönderdiğiniz yorumların içeriklerine dikkat ediniz.
    Daha Fazlasını Görmek için Tıklayınız
    Diğer Haberler
    Çok Okunanlar
    Çok Okunanlar
    • Haber Vitrini
    Son Yorumlananlar
      Gündem Ekonomi Asayiş Spor Magazin Dünya Sağlık Eğitim Bilim Medya
      BİZE ULAŞIN
      SOSYAL MEDYA
      Hakkımızda/Künye
      • Sahibi : İntervizyon Prodüksüyon Organizasyon San.Tic.Ltd.Şti.
      • Kuruluş : 21 Mart 2001
      • Genel Yayın Yönetmeni :Metin ÖZER
      • Editörler
      • Hasan Birp�nar
      • Melek Baritoğlu
      ihlas haber ajansı
      2002’den Gümüze Kesintisiz Yayın.
      Haber Vitrini’nde yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz.
      Tasarım Teknobay
      Hosting Türkticaret