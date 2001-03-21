'Çocuklar Duymasın'ın 'Duygu'su evlendi

Çocuklar Duymasın dizisi ile ismini duyuran 28 yaşındaki oyuncu Ayşecan Tatari, Şehir Tiyatroları'nda oyuncu olan Edip Tepeli ile New York'ta nikah masasına oturdu.

İlişkilerinde bir yılı geride bıraktıktan sonra ailelerini tanıştıran 'Çocuklar Duymasın'ın 'Duygu'su Ayşecan Tatari ve Edip Tepeli evlendi. New York'ta gözlerden uzak nikah masasına oturan çift müjdeli haberi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Aile dostları ve yakın arkadaşlarının katıldığı sade bir törenle dünyaevine giren çift mutluluk pozlarını sosyal medya üzerinden sevenleriyle paylaştı. Kısa sürede binlerce beğeni alan fotoğraflara 'tebrik' mesajları yağdı. Ayşecan Tatari nikahın ardından sosyal medya hesabındaki ismine eşinin soyismini eklemeyi ihmal etmedi.

'Çocuklar Duymasın'ın 'Duygu'su