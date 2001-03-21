23 yaşındayim kendi kararımı kendim verebilirim

Sosyetik güzel Aslışah Alkoçlar, ailesinin eski basketbolcu Kerem Tunçeri ile ilişkisine karşı çıkmadığını söyledi.

Önceki gün Bebek'te görüntülenen Aslışah Alkoçlar, kendinden 14 yaş büyük olan basketbolcu Kerem Tunçeri ile ilişkisi hakkında konuştu. Alkoçlar, "Ben 23 yaşındayım, kararlarımı kendim veririm ve ailem de her zaman kararlarıma saygı duyar" dedi.

Aslışah Alkoçlar’dan sokak müzisyenine bin dolar

Aslışah Alkoçlar, Taksim’de Türkçe şarkı söylerken görüp etkilendiği Ugandalı bir gence bin dolarlık bahşiş bıraktı.

İstiklal Caddesi’nde yürüyen Aslışah Alkoçlar, siyahi bir müzisyenin şarkı söylediğini duyunca durup genci dinlemeye başladı.

Alkoçlar, Koray Avcı’nın ‘Hoşgeldin’ şarkısını Türkçe seslendiren Ugandalı Benjamin adlı genci çok beğendi. Sosyetik güzel, Türkçe öğrenen Ugandalı gencin videosunu “Helal olsun gurur duydum” notuyla Instagram’da paylaştı. İddiaya göre Alkoçlar, gencin hayallerine bir adım daha yaklaşabilmesi için de ona bin dolarlık (yaklaşık 4 bin lira) bağış yaptı.